Στρασβούργο: Tουλάχιστον 50 τραυματίες από τη σύγκρουση των τραμ

Ο σταθμός, όπου έσπευσαν πολλά ασθενοφόρα, έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου που βρισκόταν στο σημείο. Κάποιοι από τους τραυματίες μεταφέρονταν με φορείο στα ασθενοφόρα, άλλοι δέχονταν τις πρώτες βοήθειες επί τόπου.

Ένα βίντεο που τράβηξε ένας αυτόπτης μάρτυρας δείχνει μια χαοτική σκηνή, με δύο τραμ κατεστραμμένα τραμ μέσα στη σήραγγα, στο επίπεδο του σταθμού. Το ένα φαίνεται ότι εκτροχιάστηκε λόγω της σφοδρότητας της σύγκρουσης.

Η δήμαρχος του Στρασβούγου Ζαν Μπαρσεγκιάν είπε ότι τα δύο τραμ συγκρούστηκαν μετωπικά, αφού προηγουμένως το ένα από αυτά, για άγνωστους λόγους, κινήθηκε με την όπισθεν.

«Δεν υπάρχουν νεκροί, ούτε πολύ σοβαρά τραυματίες, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτω αυτή τη στιγμή. Όμως προφανώς, οι τραυματίες είναι σε κατάσταση σοκ γιατί η σύγκρουση ήταν σφοδρή», πρόσθεσε.

Ο επικεφαλής της τοπικής πυροσβεστικής υπηρεσίας Ρενέ Σελιέ είπε ότι οι περισσότεροι τραυματίες φέρουν κατάγματα ή μώλωπες.

«Βρισκόμουν στο σταματημένο τραμ, ένα άλλο τραμ ήρθε με την όπισθεν (…) Ακούσαμε έναν τεράστιο μπουμ», είπε ο Ζοάν, ένας από τους επιβάτες.

Οι δύο μηχανοδηγοί δεν τραυματίστηκαν αλλά «έπαθαν σοκ» είπε ο Εμανουέλ Ανό, ο διευθυντής της Εταιρείας Μεταφορών του Στρασβούργου (CTS).

Το Στρασβούργο ήταν η πρώτη μεγάλη πόλη της Γαλλίας που επανέφερε σε λειτουργία το δίκτυο των τραμ, το 1994. Ένα παρόμοιο ατύχημα σημειώθηκε, ακριβώς στο ίδιο σημείο, τον Οκτώβριο του 1998. Τότε, είχαν τραυματιστεί 17 άνθρωποι.

Δείτε βίντεο:

