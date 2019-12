Στρατάρχης Χαφτάρ: Κανένα έλεος στους Σύρους που έφερε η Τουρκία στη Λιβύη

The general command gave orders to show no mercy to #Alqaida #Syrian #terrorists that were brought by #Turky to fight for the #GNA . #libya #Tripoli pic.twitter.com/dOZBLoZQzK

Some footage of #LNA forces fighting #Syrian #terrorists #mercenaries in #Tripoli .

«Ο Εθνικός Στρατός της Λιβύης πέτυχε να εξοντώσει έναν πολύ μεγάλο αριθμό από Σύρους μισθοφόρους τρομοκράτες» τονίζεται ακόμη.

Σε άλλα βίντεο και φωτογραφίες που έδωσε ο LNA εμφανίζονται δυνάμεις του Χαφτάρ να προελαύνουν προς την Τρίπολη και να καταλαμβάνουν ένα τεθωρακισμένο όχημα τουρκικής κατασκευής.

We will free #libya ???? pic.twitter.com/ziCyxYnFNa

Our river of heros never end, and our resolve is unstoppable.

More #LNA forces on route to #Tripoli

Στη Λιβύη βρίσκονται ήδη οι 300 πρώτοι πιστοί στον Ερντογάν Σύροι μαχητές/ μισθοφόροι για να αγωνιστούν στο πλευρό της κυβέρνησης της Τρίπολης ανέφερε εξάλλου το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Αναμένονται ακόμα 1.000 Σύροι που εκπαιδεύονται σε τουρκικά στρατόπεδα πρόσθεσε.

The pride of Libya #LNA’s 21st special forces making final march around their camp before being deployed to #Tripoli.

Watch and listen as our lions roar

Tokara military camp #Benghazi#Libya. pic.twitter.com/Q5lEjX0ZzS