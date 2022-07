Sunday Times: Ο πρίγκιπας Κάρολος δέχτηκε δωρεά 1 εκατ. λιρών από την οικογένεια του Οσάμα μπιν Λάντεν

Σύμφωνα πάντα με το δημοσίευμα, ο 73χρονος Κάρολος είχε μία ιδιωτική συνάντηση με τον 76χρονο Μπακρ στο Λονδίνο στις 30 Οκτωβρίου του 2013, δύο χρόνια αφού ο Οσάμα μπιν Λάντεν έπεσε νεκρός από τα πυρά των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων στο Πακιστάν.

Ο Οίκος Κλάρενς αρνείται κατηγορηματικά πολλούς από τους ισχυρισμούς των Sunday Times, λέγοντας ότι η απόφαση για αποδοχή της δωρεάς από την οργάνωση PWCF (Prince of Wales's Charitable Fund) ελήφθη αποκλειστικά από διαχειριστές του Ταμείου.

Ο Μπακρ και ο Σαφίκ μπιν Λάντεν είναι ετεροθαλή αδέλφια του Οσάμα. Πατέρας των τριών ανδρών ήταν ο Μοχάμεντ μπιν Αγουάντ μπιν Λάντεν, δισεκατομμυριούχος γεννηθείς στην Υεμένη που ίδρυσε τον όμιλο Saudi Binladin Group στη Σαουδική Αραβία και έφυγε από τη ζωή το 1967. Το άρθρο των Sunday Times δεν αφήνει υπόνοιες ότι οι δύο ετεροθαλείς αδελφοί του Οσάμα Μπιν Λάντεν έχουν χρηματοδοτήσει ή εμπλακεί ποτέ σε τρομοκρατικές ενέργειες.

