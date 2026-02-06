Super Bowl 2026- Η επικίνδυνη βραδιά του NFL, λόγω Μπάνι, ICE και Τραμπ - Real.gr

Μια επικίνδυνη βραδιά έχει μπροστά του να αντιμετωπίσει το NFL-επαγγελματικό πρωτάθλημα αμερικανικού ποδοσφαίρου- αφού στο σόου του ημιχρόνου στον τελικό του 60ου Super Bowl (9/2-01:30 ώρα Ελλάδας), ανάμεσα στους Νιου Ίγκλαντ Πάτριοτς και τους Σιάρτ Σίχοκς, στο στάδιο Levi’s στην Καλιφόρνια, θα εμφανιστεί ο 30χρονος Μπαντ Μπάνι.

Είναι ο Λατίνος σταρ που χλεύασαν οι υποστηρικτές του Τραμπ και τώρα έχει γίνει σύμβολο της αντίθεσης στην μεταναστευτική πολιτική του προέδρου των ΗΠΑ.

Θα πει «Γ… το ICE»; Αυτό είναι ένα από τα στοιχήματα που προσφέρει η ιστοσελίδα προβλέψεων Polymarket.

Η πιθανότητα να αναφερθεί η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE) είναι μόνο 9%, σύμφωνα με την πλατφόρμα, αλλά αυτό το μόνο ερώτημα συνοψίζει την ευαίσθητη κατάσταση στην οποία βρίσκεται το NFL.

Από τη στιγμή που έγινε η ανακοίνωση στα τέλη Σεπτεμβρίου, αρκετοί αιρετοί αξιωματούχοι και προσωπικότητες της αμερικανικής δεξιάς καταδίκασαν την επιλογή του Μπαντ Μπάνι, την οποία ο Κόρι Λεβαντόφσκι, πολιτικός σύμβουλος του προέδρου Τραμπ, χαρακτήρισε «ντροπή».

Το NFL γνώριζε το υπόβαθρο του πολιτικού καλλιτέχνη, ο οποίος συχνά κατήγγειλε, μεταξύ άλλων, τη σκληρή στάση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη μετανάστευση, αλλά επέλεξε να επικεντρωθεί στην ιδιότητά του ως του καλλιτέχνη με τις περισσότερες ακροάσεις το 2025.

«Ήταν μια προσεκτικά μελετημένη απόφαση», σχολίασε τότε ο επίτροπος του NFL, Ρότζερ Γκούντελ. «Δεν νομίζω ότι υπάρχει ούτε ένας καλλιτέχνης που να μην έχει προκαλέσει κάποια αντίδραση».

Ο αγώνας θα μπορούσε να προσελκύσει περισσότερους από 130 εκατομμύρια θεατές μόνο στις ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε το πρόγραμμα του Super Bowl, το οποίο περιελάμβανε επίσης το ροκ συγκρότημα Green Day, επικριτές του επίσης, μια «φρικτή επιλογή», ​​ισχυριζόμενος ότι «διέσπερναν μόνο μίσος».

Μια αίτηση που απαιτούσε την αντικατάσταση του Μπαντ Μπάνι από τον 73χρονο τραγουδιστή της κάντρι Τζορτζ Στρέιτ συγκέντρωσε πάνω από 125.000 υπογραφές, μαζί με πολλά ρατσιστικά σχόλια που απευθύνονταν στον Μπενίτο Αντόνιο Μαρτίνεθ Οκάσιο, το πραγματικό του όνομα, ο οποίος τραγουδάει και μιλάει σχεδόν αποκλειστικά στα ισπανικά.

Να σημειωθεί πάντως ότι πάκτορές του ICE δεν θα αναπτυχθούν γύρω από το στάδιο Levi’s, όπως επιβεβαίωσε (3/2) το NFL.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ