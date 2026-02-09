Super Bowl LX: Το σόου του Bad Bunny με πολιτικά μηνύματα, η Lady Gaga και η οργισμένη αντίδραση Τραμπ - Real.gr

Ένα ιδιαίτερο Halftime Show είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εκατομμύρια τηλεθεατές στο Super Bowl LX, με έντονο λάτιν «άρωμα». Οργισμένη ήταν η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ.

Με ένα σόου γεμάτο λάτιν ρυθμούς, πολιτικά μηνύματα και έντονους συμβολισμούς, ο Bad Bunny μετέφερε στη σκηνή την κουλτούρα του Πουέρτο Ρίκο και έστειλε σαφή μηνύματα στήριξης προς τη λατινοαμερικανική κοινότητα και τους μετανάστες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Bad Bunny άνοιξε την πολυαναμενόμενη εμφάνισή του με το «Tití Me Preguntó», δηλώνοντας από τα πρώτα δευτερόλεπτα «Que Rico es ser Latino».

Η σκηνή μεταμορφώθηκε σε ένα τροπικό σκηνικό με φοίνικες, φυλλωσιές και μια αυτοσχέδια «marqueta», παραπέμποντας άμεσα στο Πουέρτο Ρίκο. Ντυμένος στα λευκά και κρατώντας μια μπάλα αμερικανικού ποδοσφαίρου, τραγούδησε με το χαρακτηριστικό headset μικρόφωνο, σε μια εμφανή αναφορά στον Πορτορικανό σταρ Τσαγιάν.

Δεύτερο τραγούδι του σετ ήταν το «Yo Perreo Sola», το οποίο έχει αναδειχθεί σε ύμνο κατά της παρενόχλησης και αποτελεί κομμάτι του άλμπουμ YHLQMDLG («Yo Hago Lo Que Me Da La Gana»). Το μήνυμα του τραγουδιού, που έγινε παγκόσμια γνωστό μέσα στην πανδημία, έφτασε πλέον και στο κοινό του Super Bowl.

Lo único más poderoso que el odio, es el amor. The Only Thing More Powerful Than Hate is Love. @sanbenito #AppleMusicHalftime pic.twitter.com/0VDQlSjet9 — NFL (@NFL) February 9, 2026

Μία εβδομάδα μετά τις δηλώσεις του στα Βραβεία Grammy κατά της Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής των Ηνωμένων Πολιτειών (ICE), ο Bad Bunny συνέχισε στο ίδιο μήκος κύματος. Στο setlist περιλήφθηκε το «Nuevayol», τραγούδι-φόρος τιμής στη λατινική κουλτούρα και στη διασπορά του Πουέρτο Ρίκο στη Νέα Υόρκη.

Η εμφάνιση της Lady Gaga

Ιδιαίτερη στιγμή της βραδιάς ήταν η εμφάνιση της Lady Gaga, η οποία ερμήνευσε το «Die With A Smile», ντουέτο με τον Bruno Mars, δίνοντας στο τραγούδι latin ενορχήστρωση. Η Gaga χόρεψε και με τον Bad Bunny, προσθέτοντας ακόμη έναν συμβολικό κρίκο στη βραδιά. Στο σόου συμμετείχε και ο Ρίκι Μάρτιν.

Η all-white εμφάνιση του Bad Bunny επιβεβαίωσε τη φήμη του για την ανατρεπτική του αισθητική, καθώς ο καλλιτέχνης έχει επανειλημμένα χρησιμοποιήσει τη μόδα ως εργαλείο κοινωνικού και πολιτικού σχολιασμού.

Green Day χωρίς τις πιο αιχμηρές πολιτικές αναφορές

Τη βραδιά άνοιξαν οι Green Day στο Super Bowl LX, στο Levi Stadium, ωστόσο οι πιο έντονες πολιτικές αναφορές από τους στίχους τους απουσίαζαν. Στο «Holiday» παραλείφθηκε το επίμαχο σημείο που αναφερόταν στον Τζορτζ Μπους, ενώ στο «American Idiot» δεν υπήρξε καμία αλλαγή στίχων, όπως έχει συμβεί σε άλλες ζωντανές εμφανίσεις τους.

Σφοδρή κριτική Τραμπ κατά του Super Bowl

Ο Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτήρισε το ημίχρονο του Super Bowl «απολύτως απαράδεκτο» και «ένα από τα χειρότερα ποτέ». Σε ανάρτησή του, τόνισε ότι η παράσταση δεν αντιπροσωπεύει τα αμερικανικά πρότυπα επιτυχίας, δημιουργικότητας και αριστείας, ενώ κατηγόρησε ότι κανείς δεν καταλαβαίνει τα λόγια του καλλιτέχνη Bad Bunny, και ότι οι χορευτικές φιγούρες είναι ακατάλληλες για παιδιά.

Ο Τραμπ υποστήριξε ότι το show αποτελεί προσβολή για τη χώρα, η οποία, όπως ανέφερε, καταγράφει καθημερινά νέα ρεκόρ, συμπεριλαμβανομένων των υψηλότερων επιδόσεων στο χρηματιστήριο. Παράλληλα, κατηγόρησε τα μέσα ενημέρωσης για υπερβολικά θετικές κριτικές, λέγοντας ότι «δεν κατανοούν την πραγματικότητα», και ζήτησε από την NFL να αλλάξει άμεσα τον κανόνα έναρξης.

Η ανάρτηση ολοκληρώνεται με το σύνθημά του: «MAKE AMERICA GREAT AGAIN!»