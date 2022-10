Σχεδόν 4 εκατ. Ουκρανοί χωρίς ρεύμα - Δραματική έκκληση του δημάρχου του Κιέβου στη Δύση ενόψει του χειμώνα: Στείλτε κουβέρτες και γεννήτριες

«Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σώσουμε τις ζωές του λαού μας και για να τον προστατέψουμε. Όμως, αυτός ο χειμώνας θα είναι μια τεράστια πρόκληση για μας», δήλωσε ο 51χρονος δήμαρχος του Κιέβου, επισημαίνοντας πως οι αυξανόμενες επιθέσεις των Ρώσων στα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας θα οδηγήσουν την Ουκρανία στο χείλος μιας νέας ανθρωπιστικής κρίσης.

Πρόσθεσε ότι η Ουκρανία χρειάζεται απελπισμένα βαρύ οπλισμό και συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, και τόνισε πως η χώρα έχει ανάγκη, επίσης, από κουβέρτες, χειμωνιάτικα ρούχα και γεννήτριες, ώστε να επιβιώσουν οι πολίτες κατά την διάρκεια του βαρύ χειμώνα.

«Ο Πούτιν είναι ψεύτης. Από την αρχή δεν πρόκειται για ειδική στρατιωτική αποστολή. Δεν είναι πόλεμος - ο πόλεμος έχει κανόνες: ποτέ δεν αγγίζεις γυναίκες ή παιδιά. Αυτό είναι γενοκτονία», είπε ο Κλίτσκο.

Τις προσεχείς ημέρες η θερμοκρασία τη νύχτα σε αρκετές περιοχές της Ουκρανίας προβλέπεται πως θα πέσει στους -20 βαθμούς Κελσίου.

