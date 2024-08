Συγκίνηση στην κηδεία της 7χρονης Έλσι που σκοτώθηκε στην επίθεση του Σάουθπορτ

Καλυμμένο με ένα ύφασμα σε παστέλ χρώματα και διακοσμημένο με ένα λούτρινο κουκλάκι της μικρής, το φέρετρο μεταφέρθηκε έως την είσοδο σε ένα κόκκινο χαλί, παρουσία κατοίκων της πόλης που πήγαν να αποτίσουν φόρο τιμής στην Έλσι.

Έπειτα από αίτημα της οικογένειας, συγγενείς και φίλοι φορούσαν ρούχα σε παστέλ χρώματα ή με εμπριμέ μοτίβα για την τελετή. Οι φίλες της Έλσι από την ομάδα των τσιρλέντερ στην οποία συμμετείχε στέκονταν επίσης μπροστά από την εκκλησία φορώντας τις στολές τους, ενώ δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν τα δάκρυά τους όταν το φέρετρο περνούσε κάτω από μία αψίδα που είχε στηθεί, φτιαγμένη από μπαλόνια.

Southport stabbing victim Elsie Stancombe, 7, laid to rest, today.

The price we pay for multiculturalism and open borders. #Southportpic.twitter.com/i1ZEklaW0G