«Συγκλονισμένη» η διεθνής κοινότητα καταδικάζει την «απαράδεκτη» ισραηλινή επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα - Real.gr

Πως σχολίασαν Τραμπ, Μακρόν, ΟΗΕ και τα υπουργεία των Εξωτερικών της Βρετανίας και της Γερμανίας το ισραηλινό πλήγμα στο νοσοκομείο Νάσερ.

«Συγκλονισμένη» η διεθνής κοινότητα καταδικάζει το «απαράδεκτο» ισραηλινό πλήγμα στο νοσοκομείο Νάσερ στη Γάζα, κατά το οποίο βρήκαν τραγικό θάνατο 20 άνθρωποι, μεταξύ τους πέντε δημοσιογράφοι.

Τη δυσαρέσκειά του για το πλήγμα στο νοσοκομείο Νάσερ εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι δεν γνώριζε εκ των προτέρων για την επίθεση.

«Λοιπόν, δεν είμαι ευχαριστημένος με αυτό. Δεν θέλω να το δω. Την ίδια ώρα, πρέπει να βάλουμε τέλος σε αυτόν… τον εφιάλτη», είπε σε δημοσιογράφους.

«Απαράδεκτο» χαρακτήρισε το ισραηλινό πλήγμα ο Εμανουέλ Μακρόν καλώντας το Ισραήλ να «σεβαστεί το διεθνές δίκαιο».

«Οι άμαχοι και οι δημοσιογράφοι πρέπει να προστατεύονται σε κάθε περίπτωση. Τα μέσα ενημέρωσης πρέπει να μπορούν να ασκούν την αποστολή τους ελεύθερα και ανεξάρτητα για την κάλυψη της πραγματικότητας της σύγκρουσης», αναφέρει σε ανάρτησή του στο Χ ο Γάλλος Πρόεδρος μετά το τέλος τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε με τον εμίρη του Κατάρ. «Ο καταναγκασμός ενός πληθυσμού στον λιμό είναι έγκλημα πολέμου που πρέπει να σταματήσει αμέσως», πρόσθεσε.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδικάζει απερίφραστα τον θάνατο Παλαιστινίων σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που έπληξαν το νοσοκομείο Νάσερ και ζητεί τη διενέργεια ταχείας και αμερόληπτης έρευνας, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπός του Στεφάν Ντουζαρίκ.

“Ο Γενικός Γραμματέας υπενθυμίζει ότι για τους αμάχους, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών υγείας και των δημοσιογράφων, πρέπει να υπάρχει σεβασμός και προστασία ανά πάσα στιγμή. Ζητεί τη διενέργεια ταχείας και αμερόληπτης έρευνας για τους φόνους αυτούς”, τόνισε ο εκπρόσωπος.

Συγκλονισμένοι από την ισραηλινή επίθεση δήλωσαν τόσο ο υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας, Ντέιβιντ Λάμι, όσο και το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Συγκλονισμένος από την επίθεση του Ισραήλ στο νοσοκομείο Νάσερ. Άμαχοι, υγειονομικοί και δημοσιογράφοι πρέπει να προστατεύονται. Χρειαζόμαστε άμεση εκεχειρία», έγραψε ο Ντέιβιντ Λάμι σε ανάρτησή του στο Χ.

«Η επίθεση αυτή πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο έρευνας», δήλωσε το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών στο Χ καλώντας το Ισραήλ να επιτρέψει αμέσως την πρόσβαση των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης και να εγγυηθεί την προστασία των δημοσιογράφων στη Γάζα.