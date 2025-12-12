Συγκλονιστικό βίντεο: Αστυνομικός έσωσε μωρό που πνιγόταν στην άκρη αυτοκινητόδρομου στη Νέα Υόρκη - Real.gr

Αστυνομικός έσωσε ένα μωρό που πνιγόταν, στην άκρη ενός αυτοκινητόδρομου, σε ώρα αιχμής.

Ο Michael Greaney κατευθυνόταν προς τη δουλειά γύρω στις 8:45 π.μ. την Τετάρτη, όταν εντόπισε μια μαύρη BMW να κινείται με μεγάλη ταχύτητα κατά μήκος της λωρίδας έκτακτης ανάγκης. Αμέσως σταμάτησε να δει τι συμβαίνει όταν ο οδηγός της BMW και πατέρας του παιδιού τού είπε «Το μωρό μου πνίγεται».

Ο Greany έβγαλε αμέσως το μωρό από το αυτοκίνητο και το χτύπησε επανειλημμένα στην πλάτη κρατώντας το στην άκρη του δρόμου. Ο λαιμός του μωρού καθάρισε γρήγορα και άρχισε να αναπνέει ξανά. Λίγο αργότερα βρέθηκε στο σημείο και ένας παιδίατρος που εξέτασε το μωρό και επιβεβαίωσε ότι είναι καλά.

This is what calm under pressure looks like — and one of The Greatest Detectives in the World! Kudos to this Finest for saving a choking baby in the middle of NYC’s rush hour traffic. https://t.co/xplXrGFxgQ 🎥simplysandra__ TT pic.twitter.com/zls6aTYDDf — Bill Bratton (@CommissBratton) December 12, 2025

Ο Greany υπηρετεί στην αστυνομία εδώ και 17 χρόνια. «Η άμεση αντίδρασή του δεν έσωσε απλώς μια ζωή, θύμισε σε όλους πώς μοιάζει ο ηρωισμός στους δρόμους αυτής της πόλης», δήλωσε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ντετέκτιβ, Σκοτ ​​Μάνρο.