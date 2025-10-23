Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που αστυνομικοί σώζουν μωρό που πνίγηκε και σταμάτησε να αναπνέει - Real.gr

Σωτήρια αποδείχτηκε η παρέμβαση δύο αστυνομικών, οι οποίοι έσωσαν ένα μωρό 10 μηνών στη Νέα Υόρκη.

Ο μικρός Makai, γιος των Asia Rodriguez και Brandon Laboy σταμάτησε να αναπνέει, αφού πνίγηκε ενώ κοιμόταν. Η μητέρα του τον είδε στο baby monitor να κάνει εμετό και έτρεξε αμέσως κοντά του για να τον βοηθήσει και ταυτόχρονα κάλεσε το 911.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα δύο αστυνομικοί του 115ου τμήματος και διαπίστωσαν ότι ο μικρός δεν ανέπνεε. Αμέσως ο ένας τον πήρε και άρχισε να τον χτυπά στην πλάτη του μέχρι να απομακρυνθεί ότι τον εμπόδιζε να αναπνεύσει. Αφού τα κατάφερε, κράτησε γεμάτος χαρά κράτησε το μωρό στην αγκαλιά του.

Από την πλευρά τους οι γονείς μόνο όταν είδαν το βίντεο από την κάμερα σώματος των αστυνομικών κατάλαβαν πόσο κοντά στην τραγωδία είχαν φτάσει.

«Είναι απλά απίστευτο με τη σωστή εκπαίδευση και αυτό που κάνουν, του έσωσαν τη ζωή», είπε ο Laboy. «Σε αυτές τις στιγμές δεν μπορείς να υποτιμήσεις πόσο καλή είναι η εκπαίδευση που είχαν. Οπότε, είναι κάτι φοβερό να το βλέπεις». «Αν μπορούσα να τους δω, αν μπορούσαν να έρθουν απευθείας στο σπίτι μου και να τους σφίξω το χέρι και να τους αγκαλιάσω, θα τους αγκάλιαζα», είπε η μητέρα και τόνισε ότι ο γιος της είναι στη ζωή χάρη στην παρέμβαση των δύο αστυνομικών, οι οποίοι είναι νεοσύλλεκτοι καθώς βρίσκονται στην NYPD λιγότερο από δύο χρόνια.