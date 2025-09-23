Συγκλονιστικό βίντεο: Σκύλος οδηγεί αστυνομικό στο λουρί του για να τον βγάλει από φλεγόμενο σπίτι - Real.gr

Τη διάσωση ενός σκύλου από σπίτι που πήρε φωτιά στο Ορόρα του Ιλινόι κατέγραψε ένα συγκλονιστικό βίντεο από κάμερα σώματος αστυνομικού.

Όλα συνέβησαν λίγο πριν τη 1 μ.μ. στις 11 Σεπτεμβρίου όταν αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο και μπήκαν στο σπίτι για να διαπιστώσουν αν έχει εγκλωβιστεί κανείς.

Στα πλάνα που δημοσιεύθηκαν φαίνεται ο αστυνομικός Michael Ely να σπάει την μπροστινή πόρτα και στη συνέχεια να ψάχνει δωμάτιο προς δωμάτιο καθώς οι καπνοί άρχισαν να πυκνώνουν. Τελικά, βρήκε ένα 4χρονο American Staffordshire Terrier πίσω από μία πύλη ασφαλείας για κατοικίδια. Την άνοιξε για να το απομακρύνει, ο σκύλος ωστόσο τον οδήγησε στην κουζίνα, όπου κρέμονταν το λουρί του και περίμενε υπομονετικά να τον δέσει.



Σύμφωνα με την αστυνομία δεν υπήρχαν άλλα άτομα στο σπίτι και δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί. Η πυρκαγιά ξεκίνησε στη σοφίτα και δεν υπήρχαν σημάδια εγκληματικής ενέργειας.

«Είμαι περήφανος για τον τρόπο που οι αστυνομικοί μας χειρίστηκαν την κατάσταση», δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της Ορόρα, Matt Thomas, σύμφωνα με το WGN.

Από την πλευρά τους, οι ιδιοκτήτες του σπιτιού εξέφρασαν την ευγνωμοσύνη τους για τη διάσωση του σκύλου τους Oakley. «Του αρέσει να μας αγκαλιάζει, να ροχαλίζει δυνατά ενώ κοιμάται, να κάνει ηλιοθεραπεία και να τρώει φυστικοβούτυρο. Είμαστε για πάντα ευγνώμονες στον Μάικ στο Αστυνομικό Τμήμα της Ορόρα που έσωσε το γλυκό μας σκυλί», είπαν.