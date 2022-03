Συγκλονιστικό ΒΙΝΤΕΟ: Ακούν το «It's my life» και οχυρώνουν την Οδησσό

Το συγκεκριμένο βίντεο μάλιστα έχει και μουσική υπόκρουση υπό τους ήχους των Bon Jovi αφού ένας νεαρός σε ντραμς και με τη μουσική στη διαπασών εμψυχώνει τους κατοίκους της Οδησσού με το τραγούδι «Its my life».

Η επιλογή του τραγουδιού μάλλον δεν είναι τυχαία...

«Αυτό δεν είναι ένα τραγούδι για όσους έχουν ραγισμένη καρδιά

Καμία σιωπηλή προσευχή για πίστη αναχώρησε

Και δεν θα είμαι απλώς ένα πρόσωπο στο πλήθος

Θα ακούσεις τη φωνή μου όταν τη φωνάξω δυνατά

Είναι η ζωή μου

Η' τώρα ή ποτέ

Αλλά δεν θα ζήσω για πάντα

Θέλω απλώς να ζήσω όσο είμαι ζωντανός

(Είναι η ζωή μου)»

Μάλιστα το συγκεκριμένο απόσπασμα ανέβασε και στο Twitter και ο επίσημος λογαριασμός των Bon Jovi.

This is for the ones who stood their ground...

Odessa, Ukraine. #SlavaUkraini ???? pic.twitter.com/N9iT2EoeH7