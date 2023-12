Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που «σκάει» το ηφαίστειο στην Ισλανδία

«Το γεγονός ότι η δραστηριότητα ήδη μειώνεται δεν αποτελεί ένδειξη για τη διάρκεια της έκρηξης, αλλά μάλλον για το γεγονός ότι η έκρηξη σταθεροποιείται», επισήμανε το μετεωρολογικό ινστιτούτο, προσθέτοντας ότι παρόμοια τάση είχε παρατηρηθεί στην αρχή των προηγούμενων εκρήξεων στη χερσόνησο Ρέικιανες.

Εν τω μεταξύ ο Guardian δημοσιεύει βίντεο που δείχνει τη στιγμή που «έσκασε» το ηφαίστειο στην Ισλανδία τη νύχτα:

The moment the eruption in Iceland started. This just blows my mind!!! pic.twitter.com/xOegj91xMQ

Αυτή η νέα έκρηξη, η τέταρτη μέσα σε δύο χρόνια, σημειώθηκε σε απόσταση τριών χιλιομέτρων από ένα χωριό 4.000 κατοίκων, το Γκρίνταβικ, το οποίο έχει εκκενωθεί από τις 11 Νοεμβρίου, μετά την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην περιοχή έπειτα από σημαντική συσσώρευση μάγματος.

Η ρωγμή έχει μήκος περίπου τέσσερα χιλιόμετρα, διευκρίνισε το IMO, το οποίο επρόκειτο να επικαιροποιήσει την ανάλυσή του στις 11:00 (ώρα Ελλάδας).

??The volcano erupted after several weeks of earthquake activity near #Grindavik, #Iceland.

It is estimated to be about 3 km long. The government of Iceland reassures that the volcanic eruption does not pose a threat to life. pic.twitter.com/Id4f5F4apE