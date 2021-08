Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή της διάσωσης παιδιών από τα συντρίμμια μετά τον σεισμό στην Αϊτή

Ήδη η υπηρεσία πολιτικής προστασίας της Αϊτής ανακοίνωσε τον θάνατο τουλάχιστον 29 ανθρώπων από τον ισχυρό σεισμό.

Ο σεισμός μεγέθους 7,2 βαθμών που συγκλόνισε την Αϊτή σήμερα το πρωί προκάλεσε «πολλές» ανθρώπινες απώλειες και τεράστιες ζημιές στις νότιες περιοχές της χώρας της Καραϊβικής, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Αριέλ Ανρί μέσω Twitter.

Earthquake in Haiti ???? People in Haiti need so much help right now pic.twitter.com/xlGBEYJsRv