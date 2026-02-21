Συγκλονίζει ο Ακίλε Πολονάρα: «Σκέφτηκα να αυτοκτονήσω όταν…» - Real.gr

Ο Ακίλε Πολονάρα βγήκε νικητής από μια σκληρή μάχη με τη λευχαιμία και σε μια συγκινητική εξομολόγηση μίλησε για τον δυσκολότερο αγώνα της ζωής του, αποκαλύπτοντας πώς διαγνώστηκε και πώς βρήκε τη δύναμη να συνεχίσει χάρη στην οικογένειά του.

Τα λόγια του Ακίλε Πολονάρα:

«Βλέπω το μπάσκετ όχι ως επάγγελμα αλλά ως διασκέδαση. Μου απομένει μια επέμβαση, τη Δευτέρα κλείνουν μια τρύπα στην καρδιά μου με ένα όργανο που ονομάζεται “ομπρέλα”. Μετά από όσα πέρασα, είναι παιχνιδάκι.

Στις αρχές Οκτωβρίου, έλαβα email από την Ομοσπονδιακή Εισαγγελία Αντιντόπινγκ για υψηλά επίπεδα HCG. Έψαξα και ανακάλυψα: καρκίνος των όρχεων. Ο κόσμος μου κατέρρευσε. Η λέξη “καρκίνος” είναι τρομακτική. Σκέφτηκα ότι τελείωσα με το μπάσκετ, αλλά οι θεραπείες με ηρέμησαν.

Τότε συνειδητοποίησα ότι ήταν κάτι πολύ πιο σοβαρό από αυτό που είχα ήδη περάσει. Σκέφτηκα: “Aρκετά, θα πεταχτώ από το παράθυρο του νοσοκομείου και θα τελειώσω με όλα” Ευτυχώς, η Έρικα ήταν εκεί: “Πρέπει να αντισταθείς για την οικογένειά σου, για τα παιδιά σου”, είπε.

Ήμουν πολύ θρησκευόμενος, αλλά τώρα όχι. Προσευχόμουν κάθε βράδυ, αλλά δεν μπορώ πια. Ακόμα κι αν οι φίλοι μου λένε ότι είμαι ευλογημένος, αναρωτιέμαι: αν αυτός που με βοήθησε ήταν που με αρρώστησε; Γιατί εγώ;»

ΠΗΓΗ: Filathlos.gr