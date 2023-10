Συγκλονίζει η μητέρα της 21χρονης Μία που κρατείται όμηρος από τη Χαμάς - «Σας ικετεύω, φέρτε το παιδί μου πίσω»

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν είχε ζητήσει λίγο νωρίτερα την "άμεση και άνευ όρων απελευθέρωσή της".

Η Κερέν Σεμ σημείωσε, σχετικά με βίντεο που δημοσιοποίησε η Χαμάς χθες, Δευτέρα, το βράδυ στο οποίο παρουσιάζεται η κόρη της, ότι "το βρήκε την ίδια ώρα με τον υπόλοιπο κόσμο χωρίς να έχει προηγηθεί επαφή με την κυβέρνηση" του Ισραήλ.

"Προσπαθώ να μην σκέφτομαι μια εισβολή", πρόσθεσε, αναφερόμενη στην πιθανότητα χερσαίας εισβολής στη Λωρίδα της Γάζας από τον ισραηλινό στρατό, ο οποίος έχει συγκεντρώσει στρατεύματα κοντά στον παλαιστινιακό θύλακα, "αλλά μόνον την κόρη μου. Ξέρω ότι χρειάζεται ιατρική φροντίδα", πρόσθεσε.

Μέχρι τότε "δεν ήξερα αν ήταν ζωντανή ή νεκρή. Υπήρχε μια φήμη ότι είχε τραυματιστεί στον ώμο ή στο πόδι. Τραυματίστηκε στο χέρι. Χειρουργήθηκε. Δείχνει τρομοκρατημένη. Λέει ό,τι της λένε να πει. Ανησυχώ πολύ γι'αυτήν", συνέχισε.

"Πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Σκέφτομαι ότι θα τους φροντίζουν", πρόσθεσε.

"I am begging the world to bring my baby home"

The family of Israeli hostage Mia Shem urge the international community to help bring their daughter home after a Hamas video emerged of Mia having an injury to her arm treated.

?? Sky 501 and YouTube pic.twitter.com/7sYy03cTEq