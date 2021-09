Συγκλονίζει τις ΗΠΑ η μυστηριώδης εξαφάνιση της 22χρονης Γκάμπι - Εξαφανίστηκε και ο αρραβωνιαστικός της

Όμως, την 1η Σεπτεμβρίου, ο Μπράιαν Λόντρι επέστρεψε μόνος με το βανάκι στο σπίτι τους στη Φλόριντα. Στις 11 Σεπτεμβρίου, η οικογένεια της Γκαμπριέλ Πετίτο ενημέρωσε τις αρχές για την εξαφάνισή της, λέγοντας πως δεν έχει νέα της από τα τέλη Αυγούστου.

#BREAKING : Police in Florida say they consider boyfriend to be a 'person of interest' in case of missing #LongIsland native #GabbyPetito - https://t.co/oOfgxECfgo pic.twitter.com/cU3zhwoboQ

Έχοντας ακολουθήσει το ζευγάρι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για εβδομάδες, στα μαγευτικά τοπία της αμερικανικής Δύσης, οι χρήστες του διαδικτύου κινητοποιήθηκαν θέλοντας να προσφέρουν βοήθεια για τον εντοπισμό της νεαρής κοπέλα και τα ΜΜΕ καταγράφουν συνεχώς την εξέλιξη της υπόθεσης.

Η αστυνομία ανακοίνωσε πως αντιμετωπίζει προς το παρόν την εξαφάνιση του Μπράιαν, έπειτα από εκείνη της Γκαμπριέλ, ως μια «υπόθεση πολλαπλών εξαφανίσεων».

«Όταν θα έχουμε λεπτομέρειες, θα κάνουμε ανακοινώσεις» έγραψε σε τουίτ ο διοικητής της αστυνομίας του Νορτ Πορτ Τοντ Γκάρισον.

"He doesn't really believe I could do any of it" - Gabby Petito on her bf after explaining she has been working really hard to build a website and blog. Brian Laundrie, you're a fraud and everything will come to light. #GabbyPetito#brianlaundriepic.twitter.com/6fTDvuhfvT