Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες από τη φονική έκρηξη στη Σικελία: «Ακούσαμε μια τρομερή βοή και αμέσως μετά μας καταπλάκωσε το ταβάνι...»

Κατά την διάρκεια όλης της νύχτας, άνδρες και γυναίκες της πυροσβεστικής έσκαψαν με γυμνά χέρια στα συντρίμμια για να μην θέσουν σε κίνδυνο την ζωή όσων μπορεί να έχουν καταπλακωθεί. Αγνοούνται ακόμη έξι άνθρωποι (ανάμεσά τους και μια γυναίκα που κυοφορεί) ενώ οι διασωθέντες, μέχρι αυτή την στιγμή, είναι δύο.

Στην περιοχή του τραγικού συμβάντος έσπευσαν πυροσβέστες από την Κατάνη, το Παλέρμο, και όλες τις υπόλοιπες πόλεις της Σικελίας. Ο δρόμος στον οποίο σημειώθηκε η διαρροή αερίου, όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο. Παράλληλα, την αρωγή τους προσφέρουν ο Ιταλικός Ερυθρός Σταυρός και η Πολιτική Προστασία της χώρας, μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο.

«Είναι μια πρωτοφανής τραγωδία, το μόνο που ελπίζουμε τώρα είναι να βρεθούν κι άλλοι επιζώντες», τόνισε ο δήμαρχος της Ραβανούσα. Οι διασωθέντες δήλωσαν στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης ότι «άκουσαν μια τρομερή βοή, και αμέσως μετά γκρεμίστηκε το πάτωμα και τους καταπλάκωσε το ταβάνι του σπιτιού τους».

The Sicilian town of #Ravanusa has been rocked by an explosion that caused a residential building to COLLAPSE. It claimed at least one life while 12 people remain missing. The blast was caused by a large gas leak, local officials say.

Subscribe to RT https://t.co/8u9sqguYRVpic.twitter.com/uvWpTeEo9B