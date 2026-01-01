Quantcast
Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας στο Ιράν: Τρεις νεκροί κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων κατά της ακρίβειας - Real.gr
Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων ασφαλείας στο Ιράν: Τρεις νεκροί κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων κατά της ακρίβειας

15:36, 01/01/2026
Συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων επιβολής της τάξης σημειώθηκαν σήμερα στο νοτιοδυτικό Ιράν, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Fars, την πέμπτη ημέρα των κινητοποιήσεων με επίκεντρο την ακρίβεια σε πολλές πόλεις της χώρας.

«Ορισμένοι διαδηλωτές άρχισαν να πετάνε πέτρες σε διοικητικά κτίρια της πόλης, μεταξύ άλλων στο κυβερνείο, το τέμενος, το Ίδρυμα των Μαρτύρων, το δημαρχείο και σε τράπεζες, προτού κατευθυνθούν προς το κυβερνείο», στο Λορντεγκάν, γράφει το Fars, προσθέτοντας πως η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και υπάρχει ένας αδιευκρίνιστος αριθμός τραυματιών.

Το Λορντεγκάν είναι μια πόλη 40.000 κατοίκων, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 650 χιλιομέτρων από την Τεχεράνη.

Τουλάχιστον 3 νεκροί σε διαδηλώσεις κατά της ακρίβειας

Συγκρούσεις σήμερα μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων επιβολής του νόμου στο Ιράν στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 3 ανθρώπους, μεταδίδουν ιρανικά ΜΜΕ.

Πρόκειται για τους πρώτους θανάτους που καταγράφονται μετά την έναρξη των κινητοποιήσεων διαμαρτυρίας την περασμένη Κυριακή στη χώρα με επίκεντρο την ακρίβεια.

Στο Λορντεγκάν (νοτιοδυτικά), δύο πολίτες σκοτώθηκαν, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars.

«Ο αριθμός των θυμάτων στο Λορντεγκάν σήμερα ανέρχεται σε δύο» έγραψε το Fars, κάνοντας λόγο για συγκρούσεις, ρίψεις πετρών και προκλήσεις ζημιών εναντίον δημοσίων κτιρίων, σε αυτήν την πόλη που βρίσκεται σε απόσταση 650 χιλιομέτρων από την Τεχεράνη.

«Διαδηλωτές άρχισαν να πετούν πέτρες εναντίον διοικητικών κτιρίων, μεταξύ άλλων το κυβερνείο, το τέμενος, το δημαρχείο και τράπεζες» και η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το Fars ανέφερε επίσης πως προκλήθηκαν «σημαντικές ζημιές», ενώ οι αρχές προχώρησαν σε συλλήψεις ανθρώπων που θεωρήθηκαν «υποκινητές» των ταραχών.

Νωρίτερα σήμερα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ένα μέλος των δυνάμεων επιβολής του νόμου έχασε επίσης τη ζωή του στο δυτικό τμήμα της χώρας, σε ξεχωριστά βίαια επεισόδια που σημειώθηκαν στο Κουντάστ. Ηλικίας 21 ετών και μέλος της Μπασίτζ «προασπιζόταν τη δημόσια τάξη», διευκρίνισε η κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη τον τοπικό κυβερνήτη, ο οποίος μίλησε για “ρίψεις πετρών” και 13 τραυματίες μεταξύ των αστυνομικών.

