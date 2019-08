Συγκρούσεις Ισραηλινών αστυνομικών με Παλαιστίνιους στην Πλατεία των Τεμενών στην Ιερουσαλήμ

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ, ΦΩΤΟ: Γαλλικό Πρακτορείο (ΑFP)

Την ίδια ώρα λίγο νωρίτερα σήμερα ένας Παλαιστίνιος άνοιξε πυρ εναντίον Ισραηλινών στρατιωτών στην μεθόριο της Γάζας προτού πέσει νεκρός από τα πυρά που ερρίφθησαν σε αντίποινα από τους ισραηλινούς στρατιώτες, στην δεύτερη αιματηρή ανταλλαγή πυρών που σημειώνεται τις τελευταίες ημέρες στα σύνορα με τον παλαιστινιακό θύλακα.

DEVELOPING: Clashes erupt between Muslim worshippers and Israeli police at major Jerusalem holy site during prayers marking the Islamic holiday of Eid al-Adha. https://t.co/2ii3HPwwAKpic.twitter.com/RoieR5YvoD