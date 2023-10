Συγκρούσεις ισραηλινών δυνάμεων και Χαμάς στη Γάζα - Πολεμικό υπουργικό συμβούλιο συγκαλεί ο Νετανιάχου

«Μαχητές συγκρούστηκαν με τη δύναμη που διείσδυσε, καταστρέφοντας δύο μπουλντόζες και ένα τεθωρακισμένο και ανάγκασαν τη δύναμη να αποσυρθεί, πριν επιστρέψουν με ασφάλεια στη βάση τους», ανέφερε η ανακοίνωση.

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τη διεξαγωγή περιορισμένης κλίμακας χερσαίων επιχειρήσεων κατά την διάρκεια της νύχτας εντός της Λωρίδας της Γάζας κατά Παλαιστινίων ενόπλων και σε αναζήτηση ομήρων.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι δήλωσε ότι οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έχουν ως στόχο συγκεντρώσεις δυνάμεων της Χαμάς που στήνουν ενέδρες για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης ευρύτερης κλίμακας ισραηλινής εισβολής στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε επίσης κατά την τηλεοπτική ενημέρωση σήμερα ότι έχει επιβεβαιωθεί ότι 222 άνθρωποι απήχθησαν την 7η Οκτωβρίου κατά την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ και κρατούνται όμηροι.

Ο ισραηλινός στρατός εποπτεύει την μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας εντός της Λωρίδας της Γάζας για να διασφαλίσει ότι δεν θα περάσει στα χέρια της Χαμάς είπε ο ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος.

Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Γάζα - Τουλάχιστον 60 νεκροί

Τουλάχιστον 60 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στις αεροπορικές επιδρομές του ισραηλινού στρατού στη διάρκεια της νύχτας στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση της Χαμάς.

"Πάνω από 60 μάρτυρες σκοτώθηκαν στις επιδρομές", αναφέρει το γραφείο Τύπου της Χαμάς, προσθέτοντας ότι ένα από τα πλήγματα προκάλεσε τον θάνατο 17 ανθρώπων σε σπίτι στην Τζαμπαλίγια, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Το Ισραήλ πραγματοποίησε νωρίς σήμερα το πρωί αεροπορικά πλήγματα στη Γάζα και αεροσκάφη του έπληξαν επίσης στη διάρκεια της νύχτας το Λίβανο, ενώ ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει συγκαλέσει συνεδρίαση των κορυφαίων στρατηγών του και του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου του με θέμα την κλιμακούμενη σύγκρουση.

