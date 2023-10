Συγκρούσεις ισραηλινών δυνάμεων και Χαμάς στη Γάζα - Πολεμικό υπουργικό συμβούλιο συγκαλεί ο Νετανιάχου

«Μαχητές συγκρούστηκαν με τη δύναμη που διείσδυσε, καταστρέφοντας δύο μπουλντόζες και ένα τεθωρακισμένο και ανάγκασαν τη δύναμη να αποσυρθεί, πριν επιστρέψουν με ασφάλεια στη βάση τους», ανέφερε η ανακοίνωση.

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τη διεξαγωγή περιορισμένης κλίμακας χερσαίων επιχειρήσεων κατά την διάρκεια της νύχτας εντός της Λωρίδας της Γάζας κατά Παλαιστινίων ενόπλων και σε αναζήτηση ομήρων.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι δήλωσε ότι οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έχουν ως στόχο συγκεντρώσεις δυνάμεων της Χαμάς που στήνουν ενέδρες για την αντιμετώπιση ενδεχόμενης ευρύτερης κλίμακας ισραηλινής εισβολής στον παλαιστινιακό θύλακα.

Ο στρατιωτικός εκπρόσωπος ανακοίνωσε επίσης κατά την τηλεοπτική ενημέρωση σήμερα ότι έχει επιβεβαιωθεί ότι 222 άνθρωποι απήχθησαν την 7η Οκτωβρίου κατά την επίθεση της Χαμάς κατά του Ισραήλ και κρατούνται όμηροι.

Ο ισραηλινός στρατός εποπτεύει την μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας εντός της Λωρίδας της Γάζας για να διασφαλίσει ότι δεν θα περάσει στα χέρια της Χαμάς είπε ο ισραηλινός στρατιωτικός εκπρόσωπος.

Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Γάζα - Τουλάχιστον 70 νεκροί

Τουλάχιστον 70 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στις αεροπορικές επιδρομές του ισραηλινού στρατού στη διάρκεια της νύχτας στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση της Χαμάς.

"Πάνω από 60 μάρτυρες σκοτώθηκαν στις επιδρομές" στη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής προς σήμερα Δευτέρα, αναφέρει το γραφείο Τύπου της Χαμάς.

Σύμφωνα με το ίδιο, ένα από τα πλήγματα προκάλεσε τον θάνατο 17 ανθρώπων σε σπίτι στην Τζαμπαλίγια, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ενώ άλλοι 25 άνθρωποι σκοτώθηκαν στις επιδρομές στον κεντρικό τομέα της Λωρίδας της Γάζας.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς επιβεβαίωσε εξάλλου ότι "τουλάχιστον δέκα πτώματα ανασύρθηκαν από τα ερείπια", έπειτα από επιδρομή που κατέστρεψε σήμερα το πρωί ένα σπίτι στην Ντέιρ αλ Μπάλαχ, στο κεντρικό τμήμα.

Σύμφωνα με τον συνολικό απολογισμό της κυβέρνησης της Χαμάς που δόθηκε χθες στη δημοσιότητα, πριν από τα νέα αυτά πλήγματα, πάνω από 4.600 άνθρωποι, στην μεγάλη πλειονότητά τους πολίτες, μεταξύ των οποίων σχεδόν 1.900 παιδιά, έχουν χάσει τη ζωή τους από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος στον μικρό παλαιστινιακό θύλακα.

Το Σάββατο, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι θα ενταθούν τα πλήγματα. Σήμερα ανακοίνωσε ότι έπληξε τη νύχτα "πάνω από 320 στρατιωτικούς στόχους", υποδομές της Χαμάς, η οποία βρίσκεται στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας, και της συμμαχικής της οργάνωσης Ισλαμικός Τζιχάντ.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρθηκε σε "σήραγγες όπου βρίσκονταν τρομοκράτες της Χαμάς", σε "δεκάδες κέντρα επιχειρησιακής διοίκησης, όπου κρύβονταν ενίοτε" άνδρες της Χαμάς και του συμμαχικού της Ισλαμικού Τζιχάντ, "στρατόπεδα και παρατηρητήρια". Το Ισραήλ είναι πεπεισμένο ότι η Χαμάς διοικεί τις επιχειρήσεις της από ένα τεράστιο υπόγειο δίκτυο στοών.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχει συγκαλέσει συνεδρίαση των κορυφαίων στρατηγών του και του πολεμικού υπουργικού συμβουλίου του με θέμα την κλιμακούμενη σύγκρουση.

