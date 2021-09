Συγκρούσεις σε φυλακή του Ισημερινού: Τουλάχιστον 116 νεκροί - «Κατάσταση εξαίρεσης» σε όλο το σωφρονιστικό σύστημα

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Προηγούμενος επίσημος απολογισμός, που είχε δημοσιοποιήσει η υπηρεσία σωφρονιστικών καταστημάτων του Ισημερινού (SNAI) μέσω Twitter, έκανε λόγο για πάνω από 100 νεκρούς και 52 τραυματίες.

Οι συγκρούσεις – οι πιο πολύνεκρες φέτος – έγιναν σε μεγάλη φυλακή στη Γουάγιας, την πρωτεύουσα της επαρχίας Γουαγιακίλ, λιμάνι και εμπορικό σταυροδρόμι του νοτιοδυτικού Ισημερινού.

Ο πρόεδρος Λάσο ανακοίνωσε νωρίτερα χθες πως κηρύσσει «κατάσταση εξαίρεσης σε όλο το σωφρονιστικό σύστημα σε εθνική κλίμακα», καθώς οι φυλακές του Ισημερινού έχουν μετατραπεί εδώ και μήνες σε θέατρο επαναλαμβανόμενων συγκρούσεων αντίπαλων συμμοριών που ανταγωνίζονται για τον έλεγχο της διακίνησης των ναρκωτικών.

«Στη Γουαγιακίλ, θα προεδρεύσω (σε συνεδρίαση) επιτροπής κρίσης που επιφορτίστηκε να συντονίσει τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ελεγχθεί η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, εγγυώμενη τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των εμπλεκομένων», ανέφερε ο κ. Λάσο.

Τον Ιούλιο, ο αρχηγός του κράτους είχε ήδη κηρύξει «κατάσταση εξαίρεσης» στις φυλακές της χώρας μετά τον θάνατο 27 κρατουμένων σε ακόμη μια έξαρση της βίας.

Υποσχόταν τότε «διαδικασία πλήρους αναδιάρθρωσης του συστήματος των φυλακών», ενώ είχε προχωρήσει στην αντικατάσταση του επικεφαλής της υπηρεσίας φυλακών με στρατιωτικό.

Η «κατάσταση εξαίρεσης» σηματοδοτεί πρακτικά την επιβολή έκτακτων μέτρων και τον απευθείας χειρισμό του ζητήματος από τον πρόεδρο.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι προετοιμάζεται για το ενδεχόμενο να χρειαστεί να επέμβει ξανά στη φυλακή «λόγω συναγερμού για πιθανές νέες συγκρούσεις ανάμεσα σε αντίπαλες συμμορίες».

Σύμφωνα με τον διοικητή της αστυνομίας της Γουαγιακίλ, τον στρατηγό Φάουστο Μπουενάνο, ο οποίος διευθύνει τις επιχειρήσεις για την ανάκτηση του ελέγχου στις εγκαταστάσεις, τα θύματα έφεραν τραύματα από «σφαίρες» και από «θραύσματα χειροβομβίδων», ενώ έξι βρέθηκαν αποκεφαλισμένα.

Χθες έφιπποι αστυνομικοί και στρατιώτες φρουρούσαν τον εξωτερικό χώρο του συγκροτήματος, όπου είχαν συγκεντρωθεί δεκάδες άνθρωποι για να ζητήσουν πληροφορίες σχετικά με φυλακισμένους συγγενείς τους.

«Θέλουμε πληροφορίες διότι δεν ξέρουμε τίποτα για τους συγγενείς μας, για τα παιδιά μας. Έχω τον γιο μου εδώ», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο γυναίκα που δεν θέλησε να δώσει τα στοιχεία της.

DEADLY PRISON RIOT: Footage shows prison officers checking inmates after a riot between rival gangs at a penitentiary in Guayaquil, Ecuador lead to 30 prisoners being killed and 48 people being injured, including two policemen. pic.twitter.com/avk1Hdbyld