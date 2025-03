Σύγκρουση δεξαμενόπλοιου με εμπορικό πλοίο στη Βόρεια Θάλασσα - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση στη Βόρεια Θάλασσα, καθώς δύο πλοία συγκρούστηκαν, με το ένα να πιάνει φωτιά.

«Συναγερμός» σήμανε στη βόρεια θάλασσα, καθώς δεξαμενόπλοιο συγκρούστηκε με εμπορικό πλοίο.

Βάσει των όσων μεταδίδει το BBC, (το οποίο επικαλείται δύο διαφορετικές πηγές), στο πετρελαιοφόρο έχει ξεσπάσει φωτιά. Tα πλοία φέρεται να συγκρούστηκαν στα ανοικτά των ακτών του Ανατολικού Γιορκσάιρ.

Στο σημείο έχουν σπεύσει ελικόπτερο, σωστικές λέμβοι και παρακείμενα σκάφη με δυνατότητα πυρόσβεσης.

NOW – Cargo ship and oil tanker collide in the North Sea. pic.twitter.com/bWu0QPaj98

— Disclose.tv (@disclosetv) March 10, 2025