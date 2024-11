«Συγχαρητήρια παππού...»: Η εγγονή του Ντόναλντ Τραμπ που έκλεψε τις εντυπώσεις στη νικητήρια ομιλία του - ΒΙΝΤΕΟ

Λίγο αργότερα έκανε μια ανάρτηση στο X γράφοντας χαρακτηριστικά: «Κανείς δεν εργάζεται σκληρότερα ή δεν ενδιαφέρεται περισσότερο για τον αμερικανικό λαό. Συγχαρητήρια παππού, σ' αγαπώ! Το μέλλον θα είναι φανταστικό».

No one works harder or cares more about the American people. Congratulations Grandpa, I love you! pic.twitter.com/q4AiIHMSXM