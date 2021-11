Συγχαρητήρια στην Ελλάδα από την επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους ασυνόδευτους πρόσφυγες

Το συγκεκριμένο tweet αποτελεί την καλύτερη απάντηση σε όλους όσοι κατηγόρησαν την κυβέρνηση και την Ειδική Γραμματέα για την Προστασία των Ασυνόδευτων Ανηλίκων, Ειρήνη Αγαπηδάκη με διασπορά ψευδών ειδήσεων και θεωριών συνωμοσίας για τους ανήλικους πρόσφυγες.

«Χάρη στη σκληρή δουλειά της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων με τον μηχανισμό μετεγκατάστασης ασυνόδευτων στην ΕΕ, οι ζωές 1.000+ παιδιών έχουν αλλάξει προς το καλύτερο. Ανυπομονούμε για τη συνέχεια της συνεργασίας μας», αναφέρει στην ανάρτησή της η Μαρία Κλάρα Μάρτιν.

Thanks to the strong work of #SSPUAM, with #EURelocation mechanism for #UMC, the lives of 1,000+ children have changed for the better! We look forward to continuing our collaboration!

