Συγχαρητήρια Ζόραν Ζάεφ στον Κυριάκο Μητσοτάκη

Τον νέο πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για την εκλογική του νίκη, συνεχάρη με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Ζόραν Ζάεφ.

Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ

Εκφράζει επίσης την ελπίδα να συνεχιστεί η συνεργασία μεταξύ της Βόρειας Μακεδονίας και της Ελλάδας. «Συγχαρητήρια για την εκλογική νίκη στο νέο πρωθυπουργό της Ελλάδας, Κυριάκο Μητσοτάκη. Εύχομαι ευημερία στην Ελλάδα και στον ελληνικό λαό. Ελπίζουμε να συνεχιστεί η συνεργασία μεταξύ της Βόρειας Μακεδονίας και της Ελλάδας» έγραψε στην ανάρτησή του ο κ. Ζάεφ.

Η ανάρτηση του κ. Ζάεφ στην αγγλική γλώσσα: «Congratulations for the election victory to the new PM of Greece, @kmitsotakis. I wish prosperity to Greece and to the Greek people. We hope to continue the cooperation between North Macedonia & Greece».