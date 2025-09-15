Συλλήψεις πολιτών Ν. Κορέας στις ΗΠΑ: Ο Τραμπ δεν θέλει να «φοβηθούν» και να φύγουν οι ξένοι επενδυτές - Real.gr

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Κυριακή πως οι ξένοι εργαζόμενοι οι οποίοι στέλνονται στις ΗΠΑ από ξένες εταιρείες είναι «ευπρόσδεκτοι» και δεν θέλει «να φοβίσει» επενδυτές από άλλες χώρες, δέκα ημέρες μετά τη θεαματική σύλληψη εκατοντάδων πολιτών της Νότιας Κορέας στην Τζόρτζια (νοτιοανατολικά).

Κάπου 475 εργαζόμενοι, στην πλειονότητά τους νοτιοκορεάτες, συνελήφθησαν την 4η Σεπτεμβρίου στο εργοτάξιο όπου ανεγείρεται εργοστάσιο κατασκευής μπαταριών για ηλεκτρικά οχήματα, στην Έλαμπελ, που συνδιαχειρίζονται οι Hyundai και LG, νοτιοκορεάτικοι κολοσσοί.

Ομοσπονδιακή αστυνομία αρμόδια για τη μετανάστευση (ICE) ανακοίνωσε ότι οι νοτιοκορεάτες εργαζόμενοι είχαν υπερβεί τη διάρκεια παραμονής που προβλεπόταν στις βίζες τις οποίες κατείχαν ή ότι ήταν κάτοχοι αδειών που δεν επέτρεπε να επιδίδονται σε χειρωνακτικές εργασίες.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να μην απελαθούν, αλλά η Σεούλ έσπευσε να τους επαναπατρίσει την Παρασκευή.

Η επιχείρηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, στη Νότια Κορέα και όχι μόνο, την ώρα που ο αμερικανός πρόεδρος διατρανώνει πως η προσέλκυση ξένων επενδύσεων στις ΗΠΑ είναι βασικός άξονας της οικονομικής πολιτικής του.

Την Πέμπτη, ο νοτιοκορεάτης ομόλογός του Λι Τζε-μιουνγκ προειδοποίησε ότι η έφοδος στο εργοτάξιο στην Έλαμπελ θα μπορούσε να αποθαρρύνει μελλοντικές επενδύσεις.

«Δεν θέλω να φοβίσω ή να αποθαρρύνω επενδύσεις ξένων χωρών ή εταιρειών στις ΗΠΑ», τόνισε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω Truth Social.

Οι ξένοι όμιλοι και οι εργαζόμενοί τους είναι «ευπρόσδεκτοι», επέμεινε ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους.

Η αμερικανική οικονομία έχει ανάγκη «(ξένους) ειδικούς για κάποιο καιρό, για να μας μάθουν και για να μας εκπαιδεύσουν για τον τρόπο κατασκευής των περίπλοκων προϊόντων τους», εξήγησε ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε δεύτερο χρόνο – θέλει να πιστεύει ο μεγιστάνας των ακινήτων – οι ΗΠΑ θα είναι ικανές να «τα πάνε ακόμη καλύτερα» από τους ξένους ομίλους.

Στα τέλη Ιουλίου, οι ΗΠΑ και η Νότια Κορέα κατέληξαν σε καταρχήν συμφωνία που προβλέπει τελωνειακούς δασμούς 15% στα νοτιοκορεατικά προϊόντα που εισάγονται στην αμερικανική αγορά.

Συμπεριλαμβάνει επίσης δέσμευση της Νότιας Κορέας να επενδύσει 350 δισεκατομμύρια δολάρια στις ΗΠΑ.

Ωστόσο, την Πέμπτη, ο αμερικανός υπουργός Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του για το γεγονός ότι η Σεούλ δεν έχει ακόμη υπογράψει το τελικό έγγραφο.

«Είτε οι Κορεάτες θα αποδεχτούν τη συμφωνία», δήλωσε, «ή θα πληρώσουν τους τελωνειακούς δασμούς», προφανώς αναφερόμενος στο επίπεδο του 25% που προβλεπόταν αρχικά από την κυβέρνηση Τραμπ, πριν από την ανακοίνωση της συμφωνίας στα τέλη Ιουλίου.

Επίσης την Πέμπτη, ο Λι Τζε-μιουνγκ διαβεβαίωνε πως θα υπογράψει το έγγραφο «αν είναι καλό» για τη χώρα του. Όμως «αν δεν είναι προς το συμφέρον μας, τότε δεν έχει κανένα νόημα», πρόσθεσε.