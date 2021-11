Συλλήψεις μεταναστών στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας - Βολές του Μινσκ κατά της Δύσης

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, Reuters, AFP

Ο Μακέι είπε ότι ελπίζει σε μια «ενίσχυση της δουλειάς» με τη Ρωσία, τον κύριο σύμμαχο της Λευκορωσίας, και ιδιαίτερα σε «μια κοινή αντίδραση» απέναντι στις «μη φιλικές πράξεις» που έχουν στόχο τη Λευκορωσία.

Ο ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ υπογράμμισε πως το Μινσκ και η Μόσχα έχουν ενισχύσει «αποτελεσματικά τη συνεργασία τους για να αντιμετωπίσουν μια εκστρατεία εναντίον της Λευκορωσίας την οποία άρχισαν η Ουάσινγκτον και οι ευρωπαίοι σύμμαχοί της στους κόλπους διεθνών οργανισμών».

Στο μεταξύ η Πολωνία ανακοίνωσε σήμερα ότι προχώρησε σε περισσότερες από 50 συλλήψεις μεταναστών που έχουν συγκεντρωθεί στα σύνορα με τη Λευκορωσία, όπου πολλαπλασιάζονται, σύμφωνα με τις πολωνικές αρχές, οι απόπειρες παραβίασης των συνόρων.

«Στη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών, η αστυνομία συνέλαβε περισσότερα από 50 άτομα κοντά στην Μπιαλοβιέζα, αφού διέσχισαν παράνομα τα σύνορα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Τόμας Κρούπα, εκπρόσωπος της περιφερειακής αστυνομίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στις απόπειρες αυτές εμπλέκονται δύο χωριστές ομάδες μεταναστών, μερικοί από τους οποίους διέφυγαν αφού συνελήφθησαν.

«Η κατάσταση δεν είναι ήρεμη», δήλωσε ο πολωνός υπουργός Άμυνας Μάριους Μπλάστσακ μιλώντας σήμερα στο πολωνικό ραδιόφωνο.

Ο υπουργός πρόσθεσε πως μικρές ομάδες μεταναστών επιχειρούν αυτή τη στιγμή να διασχίσουν παράνομα τα σύνορα ανάμεσα στη Λευκορωσία και την Πολωνία, χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ.

«Ενώ πριν από δύο ημέρες είχαμε μια μεγάλη ομάδα συγκεντρωμένη κοντά στην Κουζνίτσα Μπιαλοστότσκα και υπήρξε (...) μια απόπειρα να διασχίσουν δια της βίας τα σύνορα, έχουμε πλέον να κάνουμε με ομάδες πιο μικρές, αν και καλά εξοπλισμένες, που επιτίθενται ταυτοχρόνως στα πολωνικά σύνορα σε πολλά σημεία», δήλωσε.

Ο υπουργός δήλωσε ακόμη πως λευκορώσοι αξιωματούχοι κάνουν χρήση απειλών για να υποχρεώσουν τους μετανάστες να παραβιάσουν τα σύνορα.

Παράλληλα το πολωνικό υπουργείο 'Αμυνας ανέβασε σήμερα στο Twitter δύο σύντομα βίντεο για έναν πυροβολισμό που πιστεύεται ότι προήλθε από έναν ένστολο ένοπλο από τη λευκορωσική πλευρά των συνόρων.

