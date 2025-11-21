Quantcast
Σύλληψη, δίκη, αγχόνη: Ο Τραμπ απειλεί Δημοκρατικούς που παρότρυναν στρατιωτικούς να αρνηθούν να εκτελέσουν παράνομες διαταγές - Real.gr
Σύλληψη, δίκη, αγχόνη: Ο Τραμπ απειλεί Δημοκρατικούς που παρότρυναν στρατιωτικούς να αρνηθούν να εκτελέσουν παράνομες διαταγές

05:30, 21/11/2025
Η Δημοκρατική γερουσιαστής Ελίσα Σλότκιν στηλίτευσε με έντονο τρόπο χθες Πέμπτη τις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως επέσεισε σε βάρος της ιδίας και συναδέλφων της την προοπτική των «συλλήψεων, των δικών και της εκτέλεσης δι’ απαγχονισμού», εξαιτίας βίντεο που δημοσιοποίησαν.

Την Τρίτη, έξι μέλη του Κογκρέσου που ανήκουν στους Δημοκρατικούς κι έχουν υπηρετήσει στον στρατό ή στις υπηρεσίες πληροφοριών – η κ. Σλότκιν είχε εργαστεί για τη CIA – έδωσαν στη δημοσιότητα μέσω Facebook βίντεο με το οποίο παρότρυναν μέλη των ενόπλων δυνάμεων και σωμάτων κατασκοπείας να μην εκτελούν διαταγές που παραβιάζουν τον νόμο ή το Σύνταγμα.

«Οι νόμοι μας είναι ξεκάθαροι. Μπορείτε να αρνηθείτε να εκτελέσετε παράνομες διαταγές. Πρέπει να αρνηθείτε», ανέφεραν, προειδοποιώντας ότι «αυτή η κυβέρνηση αντιπαραθέτει ένστολους στρατιωτικούς μας κι επαγγελματίες της κοινότητας των πληροφοριών με αμερικανούς πολίτες».

Ο Ντόναλντ Τραμπ αντέδρασε χθες Πέμπτη μέσω Truth Social, κατηγορώντας τους για συμπεριφορά που εξίσωσε με «ανταρσία» και «προδοσία», διαμηνύοντας κατόπιν ότι η «ανταρσία» επισύρει την ποινή του «θανάτου», πληκτρολογώντας τις λέξεις αυτές με κεφαλαία γράμματα, όπως συνηθίζει για έμφαση. Ακόμη, αναπαρήγαγε μήνυμα άλλου χρήση με την προτροπή «κρεμάστε τους, ο Τζορτζ Ουάσιγκτον θα το έκανε», με όλα τα γράμματα κεφαλαία και δυο θαυμαστικά.

Η κ. Σλότκιν αντέτεινε σε βίντεο που δημοσιοποίησε μέσω X ότι δεν θα ανεχτεί να φιμωθεί και επέκρινε το ότι ο πρόεδρος απείλησε να στείλει στην αγχόνη πολιτικούς αντιπάλους του επειδή «διαφωνεί μαζί τους».

Ο ηγέτης της μειοψηφίας των δημοκρατικών στη Γερουσία Τσακ Σούμερ σχολίασε μέσω X πως «ο πρόεδρος των ΗΠΑ καλεί να εκτελεστούν εκλεγμένοι αξιωματούχοι. Αυτή είναι ωμή απειλή».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ κατηγόρησε τους έξι δημοκρατικούς ότι στέλνουν «επικίνδυνο» μήνυμα στις ένοπλες δυνάμεις, ερίζοντας πως κάλεσαν μέλη τους να αρνηθούν να εκτελέσουν «νόμιμες» διαταγές, υπονομεύοντας την ιεραρχία.

