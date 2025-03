Εκρέμ Ιμάμογλου: Κάλεσμα της αντιπολίτευσης για πανεθνικές διαδηλώσεις μετά τη σύλληψή του - Real.gr

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, (CHP) κάλεσε σε πανεθνικές διαδηλώσεις μετά τη σύλληψη του Ιμάμογλου.

Φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Κωνσταντινούπολης που υποστηρίζουν τον Εκρέμ Ιμάμογλου έσπασαν οδοφράγματα της αστυνομίας κατά τη διάρκεια διαδήλωσης κατά της σύλληψής του και η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων, μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης, ενώ ο αντίκτυπος της σύλληψης του δημάρχου Κωνσταντινούπολης ήδη έχει ταρακουνήσει τη χώρα.

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου, δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, ο πολιτικός που θεωρείται ο κυριότερος αντίπαλος του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τέθηκε υπό κράτηση από την αστυνομία σήμερα, έπειτα από θεαματική επιχείρηση στο σπίτι του, λίγα 24ωρα προτού οριστεί υποψήφιος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την προεδρία στις επόμενες εκλογές.

Ωστόσο, το κόμμα είπε πως δεν θα γίνουν διαδηλώσεις στην Κωνσταντινούπολη, την πολυπληθέστερη πόλη της χώρας με πάνω από 16 εκατομμύρια ανθρώπους, λόγω της πολυήμερης απαγόρευσης διαδηλώσεων που επέβαλε ο κυβερνήτης της πόλης.

Το CHP καταδίκασε τη σύλληψη Ιμάμογλου κάνοντας λόγο για «πραξικόπημα» που έχει στόχο να εκτοπίσει τον πολιτικό αντίπαλο του Ερντογάν.

Ο πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν είχε απομακρυνθεί από τη δημοκρατία ανακοίνωσε το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα, (CHP), αντιδρώντας στη σύλληψη του Εκρέμ Ιμάμογλου.

Ο Ιμάμογλου, δήμαρχος της Κωνσταντινούπολης, πολιτικός που θεωρείται ο κυριότερος αντίπαλος του Ερντογάν, συνελήφθη σήμερα από την αστυνομία, λίγα 24ωρα προτού οριστεί υποψήφιος του CHP για την προεδρία στις επόμενες εκλογές του 2028.

«Η δημοκρατία ήταν ένα τρένο και ο Ταγίπ Ερντογάν επιβιβαζόταν σε αυτό μόνο όσο τον βόλευε. Τώρα, αυτός αποβιβάστηκε από αυτό το τρένο και εντάχθηκε στις τάξεις των πραξικοπηματιών», δήλωσε ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος Οζγκούρ Οζέλ μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Κωνσταντινούπολη.

Σε βίντεο που ανήρτησε στο Χ και εμφανίζεται την ώρα που βάζει τη γραβάτα του προτού τον συλλάβουν οι αστυνομικοί, ο Εκρέμ Ιμάμογλου αναφέρει: «Μιλάω με λύπη. Μια χούφτα μυαλά, που προσπάθησαν να σφετεριστούν τη θέληση του έθνους μας, χρησιμοποίησαν τους αγαπητούς μου αστυνομικούς ως όργανο για αυτό το κακό και έστειλαν εκατοντάδες αστυνομικούς στην πόρτα του εκπροσώπου 16 εκατομμυρίων κατοίκων της Κωνσταντινούπολης. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια μεγάλη τυραννία, αλλά θέλω να ξέρετε ότι δεν θα τα παρατήσω.

Σας αγαπώ όλους πολύ, εμπιστεύομαι τον εαυτό μου στο έθνος μου. Να ξέρει ολόκληρο το έθνος ότι θα σταθώ όρθιος. Θα συνεχίσω να αγωνίζομαι εναντίον αυτού του ατόμου και του μυαλού του που χρησιμοποιεί όλη αυτή τη διαδικασία ως μηχανισμό».

