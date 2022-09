Συλλυπητήρια από τη διεθνή κοινότητα για τον θάνατο της Ελισάβετ

Σημειώνει ότι «η αδιάσπαστη δέσμευσή της στο καθήκον και την υπηρεσία ήταν παράδειγμα για όλους. Ο κόσμος θρηνεί με τον λαό της στο Ηνωμένο Βασίλειο και όχι μόνο».

«Ήταν πραγματικά η βασίλισσα Ελισάβετ η Μεγάλη. Μπορεί αυτή να αναπαυθεί εν ειρήνη» καταλήγει η κ. Μετσόλα.

Few have shaped global history like Her Majesty Queen Elizabeth II.

Her unbreakable commitment to duty and service was an example to all.

The world mourns with her people in the United Kingdom and beyond.

She was truly Queen Elizabeth the Great.

May she rest in peace.

???? ???? pic.twitter.com/4dUkdKMucb