Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Πέρασε το ψήφισμα για κατάπαυση πυρός στη Γάζα

«Εδώ και πέντε μήνες, ο παλαιστινιακός λαός υποφέρει φρικτά. Αυτό το λουτρό αίματος συνεχίστηκε για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι υποχρέωσή μας να βάλουμε ένα τέλος. Τελικά, το Συμβούλιο Ασφαλείας αναλαμβάνει τις ευθύνες του», δήλωσε ο πρεσβευτής της Αλγερίας Αμάρ Μπεντζαμά, ακόμα κι αν τα δεσμευτικά ψηφίσματα του Συμβουλίου συχνά αψηφούνται από τα κράτη τα οποία αφορούν.

Το ραδιοφωνικό δίκτυο του στρατού του Ισραήλ μετέδωσε λίγο πριν από τη συνεδρίαση του Συμβουλίου ότι ο πρωθυπουργός της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου θα ακυρώσει μια προγραμματισμένη αποστολή στην Ουάσιγκτον, εάν οι ΗΠΑ δεν ασκήσουν βέτο στο ψήφισμα.

Την Παρασκευή, η Ρωσία και η Κίνα είχαν θέσει το βέτο τους σε ένα σχέδιο ψηφίσματος των ΗΠΑ που υπογράμμιζε την «ανάγκη» μιας «άμεσης κατάπαυσης του πυρός» στη Γάζα σε σύνδεση με τις διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται από την αιματηρή επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου στο ισραηλινό έδαφος.

Ορισμένοι παρατηρητές είχαν διακρίνει μια σημαντική εξέλιξη της θέσης της Ουάσιγκτον, που βρίσκεται υπό πίεση να περιορίσει τη στήριξή της στο Ισραήλ, την ώρα που οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 32.000 ανθρώπους στη Γάζα, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Έως τότε, οι ΗΠΑ συστηματικά αντιτίθεντο στο όρο «κατάπαυση του πυρός» στα ψηφίσματα του ΟΗΕ, έχοντας μπλοκάρει τρία κείμενα προς αυτήν την κατεύθυνση.

Όμως, το αμερικανικό κείμενο που απορρίφθηκε δεν καλούσε ακριβώς σε μια άμεση κατάπαυση του πυρός, χρησιμοποιώντας μια διατύπωση που κρίθηκε αμφίσημη από τις αραβικές χώρες, την Κίνα και τη Ρωσία, η οποία κατήγγειλε το «υποκριτικό θέαμα» των ΗΠΑ.

After 6 months, The UN Security Council has just approved a resolution demanding an immediate and lasting ceasefire in Gaza, with the notable abstention of the United States. pic.twitter.com/3u3atvFdnw

Το ψήφισμα που εγκρίθηκε σήμερα αποτελεί έργο των μη μόνιμων μελών του Συμβουλίου, τα οποία διαπραγματεύτηκαν όλο το Σαββατοκύριακο με τις ΗΠΑ επιχειρώντας να αποφύγουν μια νέα αποτυχία, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Σε άλλο σημείο του, το ψήφισμα ζητά την «άρση όλων των εμποδίων» στην ανθρωπιστική βοήθεια.

«Η στήριξη των ΗΠΑ σε αυτούς τους στόχους δεν είναι μονάχα ρητορική. Εργαζόμαστε αδιάκοπα για να τους κάνουμε πραγματικότητα στο πεδίο μέσω της διπλωματίας, διότι γνωρίζουμε ότι μονάχα μέσω της διπλωματίας μπορούμε να προωθήσουμε αυτήν την ατζέντα», δήλωσε η πρέσβειρα των ΗΠΑ στα Ηνωμένα Έθνη Λίντα Τόμας-Γκρίνφιλντ.

The Security Council just approved a long-awaited resolution on Gaza, demanding an immediate ceasefire, and the immediate and unconditional release of all hostages.

This resolution must be implemented. Failure would be unforgivable.