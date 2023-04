Συμβούλιο Ασφαλείας ΟΗΕ: Στην προεδρία η Ρωσία – «Xαστούκι στη διεθνή κοινότητα» λέει η Ουκρανία

Σε δήλωσή του στο Twitter, ο Κουλέμπα χαρακτήρισε τη Ρωσία «παράνομη στο ΣΑΗΕ».

Russian UNSC presidency is a slap in the face to the international community. I urge the current UNSC members to thwart any Russian attempts to abuse its presidency. I also remind that Russia is an outlaw on the UNSC: https://t.co/rZVC1pV0MY#BadRussianJoke#InsecurityCouncil