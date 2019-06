Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ΕΕ: Στο επίκεντρο οι εξελίξεις και η κλιμακούμενη ένταση ΗΠΑ-Ιράν

Αποστολή στο Λουξεμβούργο, Θάνος Αθανασίου

Όπως είπε "ελπίζω ότι τα Κράτη Μέλη θα το θυμούνται και θα αναγνωρίσουν αυτά τα βήματα προς τα εμπρός, ιδίως τις επόμενες ημέρες, με μια σημαντική απόφαση που θα ληφθεί για την έναρξη των διαπραγματεύσεων προσχώρησης τόσο για την Αλβανία όσο και για τη Βόρεια Μακεδονία που ελπίζω και πιστεύω ότι πρέπει να γίνει μόλις δυνατόν".

"Σήμερα, θα έχουμε μια ατζέντα επικεντρωμένη κυρίως στην εφαρμογή της παγκόσμιας στρατηγικής μας, όπου θα συζητήσουμε από κοινού οι Υπουργοί Εξωτερικών και Άμυνας των 28 κρατών μελών - ακούγεται πολύ θεωρητικό, αλλά είναι πράγματι το έργο που επιτελέσαμε για την ευρωπαϊκή άμυνα, το έργο που πρέπει ακόμη να γίνει, αλλά και η υποστήριξή μας στον πολυμερισμό, στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών, στην παγκόσμια ατζέντα και στον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε ως Ένωση για τις παγκόσμιες υποθέσεις και πώς μπορούμε να γίνουμε ακόμη περισσότερο σημείο αναφοράς στον κόσμο", διευκρίνισε η Ύπατη Εκπρόσωπος.

.@FedericaMog speaks to the media ahead of Foreign Affairs Council #FAC. On the agenda today: #EUGlobalStrategy#EUdefence#Sudan#MiddleEast, meeting with ???? Foreign minister @AymanHsafadipic.twitter.com/dtCPHx47SV