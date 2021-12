Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων: Σε απόλυτο αδιέξοδο παραμένει η διαδικασία ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ

Οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Τουρκίας είναι πρακτικά «στάσιμες» και «δεν μπορούν να εξεταστούν νέα κεφάλαια για άνοιγμα ή κλείσιμο», προστίθεται στο κείμενο, στο οποίο επαλαμβάνονται ουσιαστικά αυτολεξεί προηγούμενες διαπιστώσεις του Συμβουλίου.

Οι 27 επικρίνουν ιδίως την εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, η οποία κρίνουν πως έρχεται ολοένα και περισσότερο σε σύγκρουση με τις προτεραιότητες τους.

Για παράδειγμα αναφέρονται στη Λιβύη, όπου κυβερνητικά στρατεύματα φέρονται να έλαβαν παρανόμως όπλα, πυρομαχικά και υποστήριξη από τις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις.

Ακόμη, στο έγγραφο καταγγέλλονται παραβιάσεις του πλαισίου των συμφωνιών με την ΕΕ για την τελωνειακή ένωση από πλευράς Άγκυρας.

