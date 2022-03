Σύμβουλος Ζελένσκι: «Αυτοκτονία» η προσπάθεια κατάληψης του Κιέβου από τις ρωσικές δυνάμεις

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters

Ο δήμαρχος Βολοντίμιρ Μπορισένκο δήλωσε σε μαγνητοσκοπημένη απεύθυνσή του στους δημότες ότι σημειώνονται μάχες στην περιοχή του Κιέβου στην οποία βρίσκεται το Μπορισπίλ.

"Δεν υπάρχει ανάγκη να βρίσκεστε τώρα στην πόλη καθώς ήδη σημειώνονται μάχες στην περιοχή γύρω από αυτή. Καλώ τον άμαχο πληθυσμό να δείξει εξυπνάδα, να απευθυνθεί στο τηλεφωνικό μας κέντρο και να εγκαταλείψει την πόλη μόλις παρουσιαστεί η ευκαιρία", σημείωσε.

Στη Μαριούπολη επικεντρώνονται οι προσπάθειες για την απομάκρυνση αμάχων

H Ουκρανία ανακοίνωσε σήμερα ότι οι προσπάθειές της για την απομάκρυνση αμάχων από πόλεις που πολιορκούνται από τις ρωσικές δυνάμεις στη χώρα επικεντρώνονται στην Μαριούπολη, στο νότιο τμήμα, αλλά δεν ανακοίνωσε νέες συμφωνίες με τη Ρωσία που θα επιτρέπουν την ασφαλή διαφυγή εγκλωβισμένων κατοίκων.

"Επικεντρωνόμαστε στις απομακρύνσεις από την Μαριούπολη", δήλωσε η αντιπρόεδρος της ουκρανικής κυβέρνησης Ιρίνα Βερεστσούκ.

Αυτή παρέθεσε έναν αριθμό τοποθεσιών στις οποίες θα γίνουν προσπάθειες να απομακρυνθούν άμαχοι με λεωφορεία, αλλά η Μαριούπολη δεν βρισκόταν μεταξύ αυτών. Επίσης δεν αναφέρθηκε καθόλου σε νέες συμφωνίες με τη Ρωσία για την δημιουργία "ανθρωπιστικών διαδρόμων" για την απομάκρυνση αμάχων.

Η αντικατασκοπεία υποστηρίζει ότι απέτρεψε πιθανή απόπειρα δολοφονίας του Ζελένσκι

Η ουκρανική αντικατασκοπεία ενημέρωσε πως απέτρεψε πιθανή απόπειρα δολοφονίας του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Το ουκρανικό πρακτορείο ειδήσεων UNIAN, επικαλούμενο την ουκρανική αντικατασκοπεία, μετέδωσε πως ομάδα ρώσων σαμποτέρ, υπό τη διοίκηση πράκτορα της ρωσικής υπηρεσίας πληροφοριών, συνελήφθη στα σύνορα της Ουκρανίας, της Σλοβακίας και της Ουγγαρίας.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, η ομάδα, που αριθμούσε περίπου 25 μέλη, φέρεται να είχε αποστολή να εκτελέσει επιχειρήσεις δολιοφθοράς στη συνοικία όπου βρίσκονται τα κυβερνητικά κτίρια στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές της χώρας.

Πάντα σύμφωνα με την ουκρανική αντικατασκοπεία, η ομάδα σχεδίαζε να μεταμφιεστεί, φορώντας στολές του ουκρανικού στρατού, για να μπει στην πρωτεύουσα.

Το Κίεβο έχει υποστηρίξει επανειλημμένα ότι ομάδες της ρωσικής κατασκοπείας έχουν προσπαθήσει να φθάσουν στο Κίεβο και να εξοντώσουν τον πρόεδρο Ζελένσκι από το ξέσπασμα του πολέμου την 24η Φεβρουαρίου.

Οι πληροφορίες αυτές είναι αδύνατον να επαληθευτούν με ανεξάρτητο τρόπο.

Μπάιντεν: Ο Πούτιν εξετάζει τη χρήση χημικών ή βιολογικών όπλων - «Είναι με την πλάτη στον τοίχο»

Οι ισχυρισμοί της κυβέρνησης της Ρωσίας ότι η Ουκρανία διαθέτει βιολογικά και χημικά όπλα είναι ψευδείς και δείχνουν πως ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν εξετάζει το ενδεχόμενο να δώσει εκείνος διαταγή να χρησιμοποιηθούν τέτοια όπλα, δήλωσε ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν χθες Δευτέρα, χωρίς να παρουσιάσει κάποια απόδειξη γι’ αυτό.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν «είναι με την πλάτη στον τοίχο και μιλάει τώρα για νέα προσχήματα που απεργάζεται, υποστηρίζοντας ότι εμείς στην Αμερική έχουμε βιολογικά και χημικά όπλα στην Ευρώπη», πράγμα που «απλά δεν είναι αλήθεια», είπε ο Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια συζήτησης θεωρητικά αφιερωμένης σε θέματα επιχειρηματικού ενδιαφέροντος.

Οι Ρώσοι «λένε επίσης ότι η Ουκρανία έχει βιολογικά και χημικά όπλα (...). Αυτή είναι σαφής ένδειξη πως (ο Βλαντίμιρ Πούτιν) εξετάζει τη χρήση τους», πρόσθεσε, κατηγορία που επαναλαμβάνουν συνεχώς το τελευταίο διάστημα στελέχη της κυβέρνησής του και κυβερνήσεων κρατών-μελών του NATO.

Η Ρωσική πρεσβεία στην Ουάσινγκτον δεν απάντησε αμέσως όταν της ζητήθηκε σχόλιο για τις δηλώσεις του κ. Μπάιντεν.

UKRAINE: President Biden warns that Russian claims about Ukraine having chemical and biological weapons means that Putin is considering using such weapons against Ukraine. pic.twitter.com/57zMUhEh11