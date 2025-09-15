Quantcast
Συμφωνία με το Πεκίνο για το TikTok ανακοίνωσε ο Μπέσεντ - Real.gr
Συμφωνία με το Πεκίνο για το TikTok ανακοίνωσε ο Μπέσεντ

19:15, 15/09/2025
Συμφωνία με το Πεκίνο για το TikTok ανακοίνωσε ο Μπέσεντ

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε σήμερα ότι στις αμερικανο-σινικές εμπορικές συνομιλίες στη Μαδρίτη επιτεύχθηκε ένα πλαίσιο συμφωνίας αναφορικά με το TikTok, πλαίσιο που θα ανοίξει τον δρόμο για μετάβαση της πλατφόρμας σε αμερικανική ιδιοκτησία.

«Έχουμε ένα πλαίσιο για μια συμφωνία για το TikTok. Οι δύο ηγέτες, ο πρόεδρος Τραμπ και ο Κινέζος πρόεδρος Σι, θα συνομιλήσουν την Παρασκευή για να οριστικοποιήσουν τη συμφωνία, αλλά έχουμε ένα πλαίσιο για μια συμφωνία για το TikTok», δήλωσε ο Μπέσεντ.

Λίγα λεπτά νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι εμπορικές συνομιλίες με την Κίνα πήγαν πολύ καλά και άφησε να εννοηθεί ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία για την επίλυση των ζητημάτων που έχουν οι ΗΠΑ σχετικά με το καθεστώς ιδιοκτησίας του TikTok.

«Επιτεύχθηκε επίσης συμφωνία για μια “συγκεκριμένη” εταιρεία που οι νέοι στη χώρα μας ήθελαν πολύ να σώσουν. Θα είναι πολύ χαρούμενοι! Θα μιλήσω με τον πρόεδρο Σι την Παρασκευή. Η σχέση παραμένει πολύ ισχυρή!!!», είπε σε ανάρτησή του ο Τραμπ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

