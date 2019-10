Συμφωνία κατάπαυσης πυρός πέντε ημερών στη Συρία για αποχώρηση των Κούρδων του YPG ανακοίνωσε ο Πενς

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Σήμερα οι ΗΠΑ και η Τουρκία συμφώνησαν για μια εκεχειρία στη Συρία», δήλωσε ο Πενς σε δημοσιογράφους μετά από περισσότερες από τέσσερις ώρες συνομιλιών με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Η τουρκική επίθεση «θα σταματήσει τελείως όταν λήξει αυτή η αποχώρηση» κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου αναστολής, διευκρίνισε.

Παράλληλα ανακοίνωσε πως η Ουάσινγκτον δεν θα επιβάλει νέες κυρώσεις εις βάρος της Τουρκίας μόλις τεθεί σε εφαρμογή η εκεχειρία και πως θα αποσύρει τις υπάρχουσες κυρώσεις που έχουν επιβληθεί στην Άγκυρα μόλις τερματιστεί η τουρκική στρατιωτική επιχείρηση.

"Με την εφαρμογή (της εκεχειρίας), οι ΗΠΑ δεν θα επιβάλουν περαιτέρω κυρώσεις εις βάρος της Τουρκίας", τόνισε ο Πενς. "Ο πρόεδρος αποφάσισε να αποσύρει τις οικονομικές κυρώσεις" μόλις ολοκληρωθεί η επιχείρηση, πρόσθεσε.

Συνέχισε λέγοντας πως οι ΗΠΑ έχουν ήδη ξεκινήσει να διευκολύνουν την ασφαλή αποχώρηση των κουρδικών δυνάμεων και πως η συμφωνία για κατάπαυση του πυρός περιλαμβάνει μια συμφωνία η Τουρκία να μην εμπλακεί σε στρατιωτική επιχείρηση στην συριακή πόλη Κομπάνι.

Ουάσινγκτον και Άγκυρα είναι δεσμευμένες για μια ειρηνική επίλυση της ζώνης ασφαλείας στη Συρία και πως Τουρκία και ΗΠΑ έχουν συμφωνήσει στον κοινό στόχο συντριβής του Ισλαμικού Κράτους. Όπως είπε, η συμφωνία είναι μια σπουδαία συμβολή στις αμερικανο-τουρκικές σχέσεις.

Συμπλήρωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις εργάζονται με τις δυνάμεις της συροκουρδικής πολιτοφυλακής YPG για να αποσυρθούν σε περιοχή εντός 32 χλμ στη συριακή επικράτεια.

Με tweet του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για "σπουδαία νέα που προκύπτουν από την Τουρκία", έπειτα από τις συνομιλίες Τούρκων και Αμερικανών αξιωματούχων για την τουρκική στρατιωτική επιχείρηση στη βορειοανατολική Συρία.

Ο Τραμπ ευχαρίστησε τον Ερντογάν, λέγοντας πως "Εκατομμύρια ζωές θα σωθούν".

Ένας Τούρκος αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters πως η Τουρκία "πήρε ακριβώς αυτό που ήθελε από τη συνάντηση" που είχε ο Πενς με τον Ερντογάν.

Ο Τραμπ δεν προχώρησε σε νέο tweet, οπότε τα νεότερα θα έρθουν από τη συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσουν ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Great news out of Turkey. News Conference shortly with @VP and @SecPompeo. Thank you to @RTErdogan. Millions of lives will be saved!