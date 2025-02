Συμφωνία Τραμπ-Πούτιν σε έναρξη συνομιλιών για λήξη του πολέμου - Πιθανή συνάντηση στο Ριάντ

Μιλώντας σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ ανέφερε ότι το τετ-α-τετ με τον Πούτιν θα γίνει «πιθανότατα» στη Σαουδική Αραβία, με τη μεσολάβηση του πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε επίσης ότι είναι απίθανο η Ουκρανία να πάρει πίσω όλα τα εδάφη που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων. Έκρινε επίσης ότι η ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ –την οποία ζητεί το Κίεβο, αλλά είναι κόκκινη γραμμή για τη Μόσχα– δεν θα ήταν «ρεαλιστική». Πρόσθεσε ότι «κάποια στιγμή πρέπει να γίνουν εκλογές» στην Ουκρανία.

Αν δεν είχε επιβληθεί στρατιωτικός νόμος, τον Φεβρουάριο του 2022, που εμποδίζει τη διεξαγωγή εκλογών, οι προεδρικές εκλογές στην Ουκρανία θα διεξάγονταν τον Μάρτιο του 2024.

Από την πλευρά του, ο Πούτιν είπε στον Τραμπ ότι επιθυμεί την εξεύρεση «μακροπρόθεσμης λύσης» στη σύγκρουση στην Ουκρανία μέσω «ειρηνευτικών συνομιλιών», ανακοίνωσε το Κρεμλίνο σχετικά με την τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ των δύο ηγετών που διήρκεσε σχεδόν μιάμιση ώρα.

Τι συζήτησαν και τι συμφώνησαν

Νωρίτερα σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, συμφώνησαν άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Σε ανάρτηση που δημοσιεύτηκε στον προφίλ του στο Truth Social, ο Τραμπ ανέφερε: «Συζητήσαμε για την Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή, την ενέργεια, την τεχνητή νοημοσύνη, τη δύναμη του δολαρίου και διάφορα άλλα θέματα.

Συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε, πολύ στενά, συμπεριλαμβανομένων των επισκέψεων στα κράτη του άλλου. Συμφωνήσαμε επίσης να ξεκινήσουν οι αντίστοιχες ομάδες μας αμέσως διαπραγματεύσεις και θα ξεκινήσουμε με την κλήση του Προέδρου Ζελένσκι, της Ουκρανίας, για να τον ενημερώσουμε για τη συζήτηση, κάτι που θα κάνω τώρα», έγραψε ο Τραμπ.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social:

«Μόλις είχα μια μακρά και ιδιαίτερα παραγωγική τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν. Συζητήσαμε για την Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή, την Ενέργεια, την Τεχνητή Νοημοσύνη, τη δύναμη του δολαρίου και διάφορα άλλα θέματα. Αναλογιστήκαμε και οι δύο τη Μεγάλη Ιστορία των εθνών μας και το γεγονός ότι πολεμήσαμε τόσο επιτυχώς μαζί στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, θυμίζοντας, ότι η Ρωσία έχασε δεκάδες εκατομμύρια ανθρώπους και εμείς, ομοίως, χάσαμε τόσους πολλούς! Μιλήσαμε ο καθένας μας για τις δυνάμεις των αντίστοιχων Εθνών μας και για το μεγάλο όφελος που θα έχουμε κάποια μέρα από τη συνεργασία μας. Αλλά πρώτα, όπως συμφωνήσαμε και οι δύο, θέλουμε να σταματήσουμε τους εκατομμύρια θανάτους που λαμβάνουν χώρα στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας - Ουκρανίας. Ο Πρόεδρος Πούτιν χρησιμοποίησε μάλιστα το πολύ ισχυρό σύνθημα της εκστρατείας μου, «ΚΟΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ». Και οι δύο πιστεύουμε πολύ σθεναρά σε αυτό. Συμφωνήσαμε να συνεργαστούμε πολύ στενά, συμπεριλαμβανομένων των επισκέψεων του ενός στο έθνος του άλλου. Συμφωνήσαμε επίσης να βάλουμε τις αντίστοιχες ομάδες μας να ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις και θα ξεκινήσουμε με την κλήση στον Πρόεδρο της Ουκρανίας Ζελένσκι, για να τον ενημερώσουμε για τη συζήτηση, κάτι που θα κάνω τώρα αμέσως. Ζήτησα από τον Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον Διευθυντή της CIA Τζον Ράτκλιφ, τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας Μάικλ Γουόλτς και τον Πρέσβη και Ειδικό Απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ, να ηγηθούν των διαπραγματεύσεων, οι οποίες, πιστεύω ακράδαντα, θα είναι επιτυχείς. Εκατομμύρια άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε έναν πόλεμο που δεν θα συνέβαινε αν ήμουν πρόεδρος, αλλά συνέβη, οπότε πρέπει να τελειώσει. Δεν πρέπει να χαθούν άλλες ζωές! Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο Πούτιν για το χρόνο και την προσπάθειά του σε σχέση με αυτήν την επικοινωνία, καθώς και για την απελευθέρωση, χθες, του Marc Fogel, ενός υπέροχου ανθρώπου που χθες το βράδυ χαιρέτησα προσωπικά στο Λευκό Οίκο. Πιστεύω ότι αυτή η προσπάθεια θα οδηγήσει σε επιτυχή κατάληξη, ελπίζω σύντομα!»

Επικοινωνία Τραμπ και με Ζελένσκι

Ακολούθως, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε τον ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Το γεγονός ότι ο Τραμπ επικοινώνησε πρώτα με τον Πούτιν και μετά με τον Ζελένσκι, όπως και ο τόνος του, είναι ενδείξεις ρήξης με την πολιτική που ακολουθούσε ο προκάτοχός του Τραμπ στον Λευκό Οίκο, σημειώνει το Γαλλικό Πρακτορείο.

Επί προεδρίας Μπάιντεν, η Ουάσινγκτον ήταν ο κύριος υποστηρικτής της Ουκρανίας σε στρατιωτικό και οικονομικό επίπεδο και συντονιστής της αντίδρασης της Δύσης στη ρωσική εισβολή του Φεβρουαρίου του 2022. Ο Δημοκρατικός πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ κατήγγειλε επανειλημμένως την «επίθεση» της Ρωσίας, λέξη που απουσιάζει από τη φρασεολογία που χρησιμοποιεί ο Ρεπουμπλικάνος διάδοχός του στον Λευκό Οίκο.

«Η συζήτηση πήγε πολύ καλά. (Ο Ζελένσκι), όπως και ο πρόεδρος Πούτιν, θέλει ειρήνη», έγραψε ο Τραμπ, συμπληρώνοντας ότι ο Ουκρανός πρόεδρος θα συναντηθεί αύριο Παρασκευή στο Μόναχο της Γερμανίας με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και με τον επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο.

«Μιλήσαμε επί μακρόν για τις ευκαιρίες επίτευξης ειρήνης, συζητήσαμε την ετοιμότητά μας να συνεργαστούμε σε επίπεδο ομάδων (εργασίας) και τις τεχνολογικές δυνατότητες της Ουκρανίας» συμπεριλαμβανομένων των μη επανδρωμένων αεροσκαφών και άλλων προηγμένων τεχνολογιών, ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Ζελένσκι.

I had a meaningful conversation with @POTUS . We long talked about opportunities to achieve peace, discussed our readiness to work together at the team level, and Ukraine’s technological capabilities—including drones and other advanced industries. I am grateful to President Trump… pic.twitter.com/2SIOTX3jEp

Ο Ουκρανός πρόεδρος χαρακτήρισε «ουσιαστική» τη συνομιλία, διευκρινίζοντας ότι συζητήθηκε η προετοιμασία ενός εγγράφου σχετικού με την συνεργασία των δύο χωρών στους τομείς της ασφάλειας και της οικονομίας.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, ο Τραμπ μοιράστηκε μαζί του «λεπτομέρειες από τη συζήτησή του με τον Πούτιν» και «συμφώνησαν να διατηρήσουν τις επαφές και να σχεδιάσουν μελλοντικές συναντήσεις».

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι συζήτησαν και τις επαφές που είχε σήμερα στο Κίεβο με τον Αμερικανό υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, οι οποίες επικεντρώθηκαν σε μια ενδεχόμενη συμφωνία για τα ορυκτά της Ουκρανίας.

I had a meeting with @SecScottBessent—his first international visit, which was to Ukraine. We value our partnership with the United States, are grateful for the support in defending our independence, and strive to expand our joint capabilities—especially in security.

Security… pic.twitter.com/Px2VQ0Cnv0