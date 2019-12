Ρωσία-Ουκρανία συμφώνησαν εκεχειρία έως τις 31 Δεκεμβρίου: Τι δήλωσαν Πούτιν, Ζελένσκι, Μακρόν και Μέρκελ στην τετραμερή στο Παρίσι

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η σύνοδος κορυφής στην οποία οικοδεσπότης ήταν ο γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και στην οποία συμμετείχε η γερμανίδα καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ έδωσε την ευκαιρία στους Πούτιν και Ζελένσκι να συναντηθούν για πρώτη φορά. Ο νέος πρόεδρος της Ουκρανίας έχει δηλώσει ότι ο τερματισμός του πολέμου στην ανατολική Ουκρανία είναι κορυφαία προτεραιότητά του.

Στην κοινή ανακοίνωση, γίνεται ακόμη αναφορά στην ανταλλαγή «όλων» των αιχμαλώτων ως το τέλος της χρονιάς, με τη διευκρίνιση ότι πρόκειται για τους κρατουμένους τα στοιχεία των οποίων είναι εξακριβωμένα.

Στο κείμενο γίνεται επίσης λόγος περί δημιουργίας νέων σημείων διέλευσης στις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των εδαφών που ελέγχουν οι κυβερνητικές δυνάμεις και οι φιλορώσοι αυτονομιστές στο Ντονμπάς.

Πούτιν: Σημαντικό βήμα

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν εξήρε το «σημαντικό βήμα» το οποίο έγινε χθες κατ’ αυτόν στην κατεύθυνση της αποκλιμάκωσης στην Ουκρανία και «χωρίς αμφιβολία» της αναθέρμανσης των σχέσεων, διαβεβαιώνοντας πως η Μόσχα «θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της ώστε η σύρραξη να τερματιστεί».

«Η διαδικασία οδεύει να προχωρήσει σε μια καλή κατεύθυνση, διότι θα γίνουν ανταλλαγές αιχμαλώτων, διότι θα υπάρξει αποχώρηση δυνάμεων από τρία σημεία-κλειδιά και διότι συναντηθήκαμε στο πλαίσιο του σχήματος της Νορμανδίας», απαρίθμησε ο Πούτιν.

Ωστόσο συνεχίζουν να υπάρχουν πολλά ακανθώδη ζητήματα προς διευθέτηση. Ο Πούτιν είπε ότι θα ήθελε να δει αναθεώρηση του Συντάγματος της Ουκρανίας για την παραχώρηση ειδικού καθεστώτος στο Ντονμπάς, την ανατολική Ουκρανία όπου η σύρραξη ανάμεσα στις ουκρανικές δυνάμεις και τους φιλορώσους αυτονομιστές έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 13.000 ανθρώπους από το 2014.

Ακόμη, έκρινε πως χρειάζονται περισσότερα σημεία διέλευσης για τους αμάχους στα μέτωπα και να υπάρξει αμνηστία για όσους ενεπλάκησαν στη σύρραξη.

