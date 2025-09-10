Quantcast
Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Αναβάλλεται για την Πέμπτη η έκτακτη συνεδρίαση για το Μεσανατολικό - Real.gr
real player

Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Αναβάλλεται για την Πέμπτη η έκτακτη συνεδρίαση για το Μεσανατολικό

21:30, 10/09/2025
Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ: Αναβάλλεται για την Πέμπτη η έκτακτη συνεδρίαση για το Μεσανατολικό

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ ανέβαλε την έκτακτη συνεδρίασή του σχετικά με «την κατάσταση στη Μέση Ανατολή» για το απόγευμα της Πέμπτης, κατόπιν αιτήματος του Κατάρ, ώστε να μπορέσει να συμμετάσχει προσωπικά ο πρωθυπουργός της χώρας.

Η συνεδρίαση είχε αρχικά προγραμματιστεί για το μεσημέρι της Τετάρτης κατόπιν αιτήματος της Αλγερίας, του Πακιστάν και της Σομαλίας, που είχαν ζητήσει άμεση ενημέρωση μετά το ισραηλινό πλήγμα στη Ντόχα.

Ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ στα Ηνωμένα Έθνη, πρέσβης Ντάνι Ντανόν, υπερασπίστηκε τις ενέργειες της χώρας του, δηλώνοντας ότι «η ενέργεια του Ισραήλ δεν είχε στόχο το κράτος του Κατάρ. Ο στόχος ήταν και θα παραμείνει σαφής: να πληγούν οι τρομοκράτες της Χαμάς και εκείνοι που ευθύνονται για τις σφαγές της 7ης Οκτωβρίου. Το Ισραήλ δεν έχει καμία ανοχή και δεν θα έχει καμία ανοχή για τους ηγέτες της Χαμάς όπου κι αν κρύβονται».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Τροχαίο στον Πειραιά: Τραμ συγκρούστηκε με λεωφορείο - 31 ελαφρά τραυματίες

Τροχαίο στον Πειραιά: Τραμ συγκρούστηκε με λεωφορείο - 31 ελαφρά τραυματίες

19:28 10/09
Νέες αποκαλύψεις για τον γιατρό του «Ιπποκράτειου» - Είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για φακελάκι

Νέες αποκαλύψεις για τον γιατρό του «Ιπποκράτειου» - Είχε καταδικαστεί στο παρελθόν για φακελάκι

18:05 10/09
Chevron και Helleniq Energy κατέθεσαν προσφορά για τις περιοχές νότια της Κρήτης - Η δήλωση Παπασταύρου - ΒΙΝΤΕΟ

Chevron και Helleniq Energy κατέθεσαν προσφορά για τις περιοχές νότια της Κρήτης - Η δήλωση Παπασταύρου - ΒΙΝΤΕΟ

17:35 10/09
«Πηγή έμπνευσης για όλους μας»: Η συγκινητική αναφορά της φον ντερ Λάιεν στους Έλληνες δασοκομάντος

«Πηγή έμπνευσης για όλους μας»: Η συγκινητική αναφορά της φον ντερ Λάιεν στους Έλληνες δασοκομάντος

17:30 10/09
Το Κρεμλίνο αρνείται να σχολιάσει το χθεσινό συμβάν με drones στην Πολωνία

Το Κρεμλίνο αρνείται να σχολιάσει το χθεσινό συμβάν με drones στην Πολωνία

15:07 10/09
Μητσοτάκης για Chevron: Η Ελλάδα μετατρέπεται σε σημαντικό ενεργειακό παίκτη στην Ανατολική Μεσόγειο

Μητσοτάκης για Chevron: Η Ελλάδα μετατρέπεται σε σημαντικό ενεργειακό παίκτη στην Ανατολική Μεσόγειο

20:00 10/09
Συνελήφθη 59χρονος που πυροβόλησε εναντίον υπαλλήλου καθαριότητας στου Γκύζη - Βίντεο

Συνελήφθη 59χρονος που πυροβόλησε εναντίον υπαλλήλου καθαριότητας στου Γκύζη - Βίντεο

16:12 10/09
Οδομαχίες στις μεγαλύτερες πόλεις της Γαλλίας - Συνεχίζονται οι αναταραχές και οι συλλήψεις την ώρα που ο Λεκορνί υπόσχεται «ρήξεις»

Οδομαχίες στις μεγαλύτερες πόλεις της Γαλλίας - Συνεχίζονται οι αναταραχές και οι συλλήψεις την ώρα που ο Λεκορνί υπόσχεται «ρήξεις»

16:05 10/09
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved