Συμβούλιο Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες: Στο επίκεντρο η Ουκρανία και η αμυντική κατάσταση της ΕΕ - Real.gr

Οι υπουργοί ‘Αμυνας της ΕΕ συνεδριάζουν σήμερα το απόγευμα στις Βρυξέλλες με βασικό θέμα συζήτησης το Ουκρανικό. Στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, σε σύνθεση υπουργών ‘Αμυνας, θα συμμετάσχει ο νέος υπουργός ‘Αμυνας της Ουκρανίας Μιχαήλ Φεντόροφ, ο οποίος θα ενημερώσει τους ομολόγους του για τις πιο επείγουσες στρατιωτικές ανάγκες της χώρας του. «Οι υπουργοί αναμένεται να συζητήσουν το δάνειο των 90 δισ. ευρώ της ΕΕ προς την Ουκρανία, με τα δύο τρίτα του ποσού να κατευθύνονται στην αμυντική ενίσχυση της χώρας και την πρώτη εκταμίευση να προγραμματίζεται για τον Απρίλιο», σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο. Σήμερα, εξάλλου, πραγματοποιείται και η ψηφοφορία στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο για το πακέτο των 90 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, με τη διαδικασία να έχει επισπευσθεί και την έγκριση να θεωρείται δεδομένη.

Παράλληλα, οι υπουργοί ‘Αμυνας θα συζητήσουν τη συνεργασία στον τομέα της άμυνας και ειδικότερα στα μη επανδρωμένα συστήματα (drones), για τα οποία η Ουκρανία έχει αναπτύξει υψηλή τεχνογνωσία στο πεδίο.

Κατά τη διάρκεια δείπνου εργασίας, οι υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις για την ασφάλεια και την άμυνα το 2026, αξιολογώντας την αμυντική κατάσταση, τις μελλοντικές απειλές για την ΕΕ, καθώς και τη στρατηγική για την αντιμετώπισή τους. Στο επίκεντρο θα βρεθεί και το ζήτημα της Αμυντικής Ετοιμότητας της ΕΕ, στο πλαίσιο της οποίας εντάσσονται προγράμματα, όπως το SAFE. Σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο, στη συζήτηση θα τεθούν επίσης τρεις βασικές διαστάσεις του μεταβαλλόμενου γεωπολιτικού περιβάλλοντος: «η επιθετικότητα της Ρωσίας, η απρόβλεπτη στάση των Ηνωμένων Πολιτειών και οι κινήσεις της Κίνας, οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις κινούνται αντίθετα με την ΕΕ».

Ο υπουργός Εθνικής ‘Αμυνας Νίκος Δένδιας θα συμμετάσχει σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ σε σύνθεση Υπουργών ‘Αμυνας, ενώ αύριο, Πέμπτη, θα συμμετάσχει στη Σύνοδο των Υπουργών ‘Αμυνας του ΝΑΤΟ.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ