Συναγερμός για πιθανό πυρηνικό ατύχημα στη Ζαπορίζια - Για τρίτη μέρα χωρίς εξωτερική παροχή ρεύματος - Real.gr

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια εδώ και μερικά 24ωρα είναι χωρίς εξωτερική τροφοδοσία, γεγονός που έχει προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια του.

Το γεγονός αυτό αναγκάζει τις εφεδρικές γεννήτριες να λειτουργούν στο μέγιστο, όμως ειδικοί φοβούνται για ανεξέλεγκτη υπερθέρμανση των αντιδραστήρων που μπορεί να προκαλέσει νέα… Φουκουσίμα.

Σύμφωνα με την Guardian, η εξωτερική παροχή ενέργειας στον σταθμό έχει διακοπεί για περισσότερες από τρεις ημέρες. Οι γεννήτριες ανάγκης τροφοδοτούν τα συστήματα ψύξης και ασφάλειας, ωστόσο δεν υπάρχουν ενδείξεις άμεσης αποκατάστασης της γραμμής ρεύματος.

Ειδικοί και Ουκρανοί αξιωματούχοι φοβούνται ότι η Ρωσία σχεδιάζει μια κρίση για να ενισχύσει τον έλεγχό της στο μεγαλύτερο πυρηνικό εργοστάσιο της Ευρώπης.

«Η Ρωσία χρησιμοποιεί τον πυρηνικό σταθμό ως διαπραγματευτικό χαρτί», δήλωσε Ουκρανός αξιωματούχος, την ώρα που περιβαλλοντικοί οργανισμοί κάνουν λόγο για μία «νέα κρίσιμη και εν δυνάμει καταστροφική φάση» της ρωσικής κατοχής.

Ο κίνδυνος επανάληψης μίας «Φουκουσίμα»

Ειδικοί υπενθυμίζουν πως τα stress tests μετά το πυρηνικό ατύχημα στη Φουκουσίμα το 2011, έδειξαν ότι ένας πυρηνικός σταθμός πρέπει να διαθέτει εξωτερική τροφοδοσία για τουλάχιστον 72 ώρες. Η υπέρβαση αυτού του χρονικού ορίου δεν έχει δοκιμαστεί ποτέ.

Αυτήν τη στιγμή, επτά από τις δεκαοκτώ διαθέσιμες γεννήτριες διατηρούν τη διαδικασία ψύξης. Αν αυτές τεθούν εκτός λειτουργίας, θα μπορούσε να ξεκινήσει ανεξέλεγκτη υπερθέρμανση του πυρηνικού καυσίμου στους έξι αντιδραστήρες, με πιθανότητα τήξης μέσα σε μερικές εβδομάδες.

Στη Φουκουσίμα η διαφορά είναι πως η κρίση προκλήθηκε από σεισμό μεγέθους 9 Ρίχτερ που προκάλεσαν την αυτόματη απενεργοποίηση των αντιδραστήρων, ενώ οι γεννήτριες ανάγκης καταστράφηκαν από το τσουνάμι. Τρεις πυρηνικές ράβδοι τήχθηκαν μέσα σε τρεις ημέρες.

Σύμφωνα με ενδείξεις που επικαλείται το δημοσίευμα, η Ρωσία βρίσκεται κοντά στη σύνδεση μιας νέας γραμμής ηλεκτροδότησης μέσω κατεχόμενων εδαφών. Δορυφορικές εικόνες δείχνουν έργα μήκους 200 χιλιομέτρων από το ρωσικό δίκτυο στην κατεχόμενη Μαριούπολη. Άλλες εικόνες αποκαλύπτουν κατασκευή φράγματος για δημιουργία ασφαλέστερου ταμιευτήρα νερού, που θα επέτρεπε την επανεκκίνηση ενός από τους έξι αντιδραστήρες.

Στις 23 Σεπτεμβρίου, η Energoatom ανακοίνωσε ότι ο σταθμός βίωσε τη δέκατη πλήρη διακοπή ρεύματος από την αρχή της ρωσικής εισβολής. Η εταιρεία τόνισε ότι η τελευταία εξωτερική γραμμή ηλεκτροδότησης που συνέδεε τον σταθμό με το ουκρανικό δίκτυο είχε πάψει να λειτουργεί.

Στις 25 Σεπτεμβρίου, η Energoatom ανέφερε πως ο σταθμός βρισκόταν σε μπλακ άουτ για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, ο Βλαντιμίρ Πούτιν συναντήθηκε στη Μόσχα με τον Ραφαέλ Γκρόσι, Γενικό Διευθυντή της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ).