Συναγερμός σε Πολωνία και Ρουμανία εξαιτίας των απειλών από ρωσικά drones - Ζελένσκι: Η Μόσχα επεκτείνει τον πόλεμο - Real.gr

Νέος συναγερμός σήμανε στην Πολωνία χθες, Σάββατο (13/9), καθώς αεροσκάφη αναπτύχθηκαν για την προστασία του εναέριου χώρου λόγω απειλής επιθέσεων με drone στην γειτονική Ουκρανία, ενώ την ίδια ώρα η Ρουμανία έγινε το τελευταίο κράτος μέλος του ΝΑΤΟ που ανέφερε παραβίαση του εναέριου χώρου της.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας ανακοίνωσε χθες, Σάββατο ότι ο εναέριος χώρος της χώρας παραβιάστηκε από ένα drone κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης σε υποδομές της γειτονικής Ουκρανίας. Η Ρουμανία έστειλε δύο μαχητικά αεροσκάφη F-16 για να παρακολουθήσουν την κατάσταση μετά τις επιθέσεις, ανέφερε ακόμα το υπουργείο.

Τα αεροσκάφη «εντόπισαν ένα drone στον εθνικό εναέριο χώρο» και το παρακολούθησαν μέχρι που «εξαφανίστηκε από το ραντάρ» κοντά στο ρουμανικό χωριό Τσίλια Βέτσε, πρόσθεσε.

🇷🇺⚡ 🇷🇴 A Russian drone entered Romania’s airspace for 10 kilometers and was in the NATO country’s sky for about 50 minutes This was reported by Volodymyr Zelensky. Poland also deployed a military response to the threat of Russian strike drones today. What the hell is… pic.twitter.com/cny3ELoxDb — NEXTA (@nexta_tv) September 13, 2025

Ο Ζελένσκι κατηγορεί τη Ρωσία για επέκταση του πολέμου

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία για επέκταση του πολέμου μετά τον συναγερμό που σήμανε σε Πολωνία και Ρουμανία για εισβολή ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στον εναέριο χώρο τους.

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ήξεραν ακριβώς πού πετούσαν τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη τους, δεν επρόκειτο για αυθαιρεσία κάποιου χαμηλόβαθμου διοικητή, ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram. «Πρόκειται για προφανή επέκταση του πολέμου από τη Ρωσία», υπογράμμισε ο πρόεδρος της Ουκρανίας. Η κίνηση αυτή απαιτεί προληπτική δράση από τη Δύση. Η Ρωσία πρέπει να υποστεί τις συνέπειες, συμπλήρωσε ο Ζελένσκι.

Προέτρεψε για ακόμη μια φορά τους συμμάχους για επιβολή κυρώσεων και δασμών σε βάρος εμπορικών εταίρων της Ρωσίας, απηχώντας τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Today, Romania scrambled combat aircraft because of a Russian drone in its airspace. According to current data, the drone penetrated about 10 kilometers into Romanian territory and operated in NATO airspace for around 50 minutes. Also today, Poland responded militarily to the… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 13, 2025

Τόνισε επίσης την ανάγκη για δημιουργία κοινού συστήματος ασφαλείας.

«Μην περιμένετε δεκάδες Shahed (drones) και βαλλιστικούς πυραύλους προτού πάρετε τελικά αποφάσεις», είπε απευθυνόμενος στους ευρωπαίους συμμάχους.

Ο ουκρανός πρόεδρος είχε αναφερθεί εξάλλου στο ζήτημα της επιβολής κυρώσεων, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που μεταδόθηκε το βράδυ του Σαββάτου. Είπε ότι ήταν αναγκαίο να συρρικνωθεί το εμπόριο ρωσικού πετρελαίου προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η ικανότητα της Ρωσίας να χρηματοδοτήσει τη διεξαγωγή πολεμικών επιχειρήσεων.

Υπό αυτό το πρίσμα, επαίνεσε την πρόταση Τραμπ για συντονισμένη δράση κατά της Ρωσίας. «Ζητώ από όλους τους εταίρους να σταματήσουν να αναζητούν δικαιολογίες» για να μην επιβάλουν κυρώσεις, είπε ο Ζελένσκι, απευθυνόμενος σε Ευρώπη, ΗΠΑ, G7 και G20.

Νέος συναγερμός στην Πολωνία

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ με επιστολή προς τις χώρες μέλη του Βορειοατλαντικού Συμφώνου δήλωσε ότι είναι έτοιμος να επιβάλει σημαντικές κυρώσεις στη Ρωσία – αμέσως μόλις όλα τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ κάνουν το ίδιο και σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό πετρέλαιο.

Επίσης το Σάββατο, η Πολωνία ανακοίνωσε ότι η ίδια και οι σύμμαχοί της στο ΝΑΤΟ είχαν αναπτύξει ελικόπτερα και αεροσκάφη όταν ρωσικά drones επιτέθηκαν στην Ουκρανία, όχι μακριά από τα σύνορά της.

Λόγω της απειλής των drone, «πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ τα συστήματα αεράμυνας εδάφους και αναγνώρισης ραντάρ έχουν φτάσει στο υψηλότερο επίπεδο συναγερμού», ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση της χώρας σε δήλωση που δημοσίευσε στο X.

Poland issued warning due to threat of Russian drones with sirens activated. Interestingly, this happens while Romania says a Russian drone violated its airspace, with fighter jets scrambled.pic.twitter.com/95uX3OUEHm — Massimo (@Rainmaker1973) September 13, 2025

Αργότερα το Σάββατο, ο Πολωνός πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ ανακοίνωσε ότι ο υψηλός συναγερμός είχε αρθεί, προειδοποιώντας όμως: «Παραμένουμε σε εγρήγορση».

Η Πολωνία και οι άλλες χώρες του ΝΑΤΟ βρίσκονται σε επιφυλακή από τη στιγμή που η Βαρσοβία ανακοίνωσε ότι σχεδόν 20 ρωσικά drones εισέβαλαν στον εναέριο χώρο της κατά τη διάρκεια της νύχτας από Τρίτη σε Τετάρτη.

Παρόλο που η Ρωσία αρνείται ότι στοχεύει την Πολωνία, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Γερμανία και η Σουηδία, ενέτειναν την υποστήριξή τους για την υπεράσπιση του πολωνικού εναέριου χώρου ως απάντηση.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, εξέφρασε το Σάββατο την ανησυχία του για την εισβολή ρωσικών drones στον πολωνικό εναέριο χώρο την περασμένη εβδομάδα, αλλά προσπάθησε να αμφισβητήσει το αν η Πολωνία ήταν σκόπιμα στόχος. «Δεν υπάρχει αμφιβολία: τα drones εκτοξεύθηκαν σκόπιμα. Το ερώτημα είναι αν τα drones είχαν ως στόχο συγκεκριμένα την Πολωνία», είπε. Αν αποδειχθεί ότι ήταν σκόπιμο, «τότε προφανώς θα είναι… πολύ επικίνδυνο», δήλωσε στους δημοσιογράφους στην Ουάσινγκτον.

Επιστολή Τραμπ στις χώρες του ΝΑΤΟ: Έτοιμος για κυρώσεις στη Ρωσία όταν είστε κι εσείς



Την Παρασκευή, η Πολωνία απέρριψε την υπόθεση του Ντόναλντ Τραμπ ότι οι εισβολές θα μπορούσαν να ήταν λάθος, μια σπάνια αντίφαση του προέδρου των ΗΠΑ από έναν από τους στενότερους ευρωπαίους συμμάχους της Ουάσινγκτον.

Το Σάββατο, ο Τραμπ επανήλθε στο θέμα των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, επαναφέροντας το θέμα στους συμμάχους του στο ΝΑΤΟ.

«Είμαι έτοιμος να επιβάλω σημαντικές κυρώσεις στη Ρωσία όταν όλα τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ συμφωνήσουν και αρχίσουν να κάνουν το ίδιο, και όταν όλα τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ σταματήσουν να αγοράζουν πετρέλαιο από τη Ρωσία», ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει επανειλημμένα με κυρώσεις κατά της Ρωσίας χωρίς να τις εφαρμόσει.

Στη Ρωσία, ένας αξιωματούχος ανέφερε ότι ένα ουκρανικό drone χτύπησε ένα από τα μεγαλύτερα διυλιστήρια πετρελαίου της χώρας, 1.400 χιλιόμετρα από την πρώτη γραμμή στην Ουκρανία.

Το drone προκάλεσε πυρκαγιά και μικρές ζημιές στο διυλιστήριο, το οποίο ανήκει στη ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Bashneft και βρίσκεται στα περίχωρα της πόλης Ούφα, στην κεντρική Ρωσία.

Μια πηγή της υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών GUR της Ουκρανίας ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση.

