Συναγερμός στη Φλόριντα: Πυροβολισμοί σε πανεπιστήμιο - Αναφορές για τραυματίες - Real.gr

Συναγερμός σήμανε στη Φλόριντα όταν άγνωστος δράστης άνοιξε πυρ στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου FSU.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης (τοπική ώρα) στο Πολιτειακό Πανεπιστήμιο της Φλόριντα, σύμφωνα με τις τοπικές αστυνομικές πηγές των αρχών επιβολής του νόμου.

Αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στο σημείο, το οποίο βρίσκεται κοντά στη φοιτητική εστία, ενώ έχει εκδοθεί προειδοποίηση στους φοιτητές να μην πλησιάσουν και να παραμείνουν στα δωμάτιά τους χωρίς να βρίσκονται κοντά σε παράθυρα, καθώς «κυκλοφορεί ένας ένοπλος».

BREAKING: Active shooter has been reported near the Student Union at Florida State University in Tallahassee.

Reports of as many as 30 gunshots heard by students. Students are hiding in rooms currently.

Police are on scene.

Video @streetywx pic.twitter.com/KlZmv50j1D

— Brian Krassenstein (@krassenstein) April 17, 2025