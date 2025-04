Συναγερμός στη Σουηδία: Πυροβολισμοί στην Ουψάλα - Αναφορές για θύματα - Real.gr

Συναγερμός σήμανε στην Ουψάλα μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς.

Σε εξέλιξη είναι μεγάλη επιχείρηση της σουηδικής αστυνομίας στην Ουψάλα, περίπου 70 χιλιόμετρα βόρεια της Στοκχόλμης, έπειτα από αναφορές για τραυματίες από πυροβολισμούς σε κεντρική πλατεία της πόλης.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έχουν αποκλείσει την πλατεία Βακσάλα και τους γύρω δρόμους, αναζητώντας τους φερόμενους ως δράστες.

«Άκουσα 5 ή 6 πυροβολισμούς», δήλωσε κάτοικος της περιοχής στην εφημερίδα Aftonbladet.

Ο εκπρόσωπος της τοπικής αστυνομικής διεύθυνσης Μάγκνους Γιάνσον Κλαρίν επιβεβαίωσε πως το τηλεφωνικό κέντρο δέχθηκε αρκετές κλήσεις για πυροβολισμούς, χωρίς να έχουν διευκρινιστεί οι ακριβείς συνθήκες του επεισοδίου.

Μεταξύ άλλων, στην επιχείρηση συμμετέχει ένα ελικόπτερο της αστυνομίας.

