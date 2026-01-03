Συναγερμός στη Βενεζουέλα: Εικόνες από τις εκρήξεις στο Καράκας - Real.gr

Quantcast
08:46, 03/01/2026
Συναγερμός στη Βενεζουέλα: Εικόνες από τις εκρήξεις στο Καράκας

  • Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, έχοντας αναπτύξει στολίσκο στην Καραϊβική, έχει αναφέρει την πιθανότητα χερσαίων πληγμάτων εναντίον της Βενεζουέλας και έχει δηλώσει πως οι μέρες του Μαδούρο είναι «μετρημένες».
  • Η κυβέρνηση του Καράκας δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα για σχολιασμό, ενώ σειρήνες αεροπορικής επιδρομής ακούγονται στην πρωτεύουσα μετά τις εκρήξεις.
Ισχυρές εκρήξεις και θόρυβοι που μοιάζουν με υπερπτήσεις αεροπλάνων ακούσθηκαν σήμερα γύρω στις 02:00 (τοπική ώρα, 08:00 ώρα Ελλάδας) στο Καράκας, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, ενώ αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Ρόιτερς ότι στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας ακούγονται ισχυροί κρότοι και έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε νότια περιοχή της κοντά σε μια μεγάλη στρατιωτική βάση, ενώ είναι ορατή μια στήλη καπνού.

 

Κρότοι εκρήξεων συνέχιζαν να ακούγονται γύρω στις 02:15 (08:15 ώρα Ελλάδας).

 

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ είναι ενήμεροι για τις πληροφορίες περί εκρήξεων και υπερπτήσεων αεροσκαφών νωρίς σήμερα το πρωί στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας Καράκας, έγραψε στο X η δημοσιογράφος του CBS Τζένιφερ Τζέικομπς.

Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα του Ρόιτερς να σχολιάσουν.

 

 

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει αναπτύξει ένα στολίσκο πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, έχει αναφέρει την πιθανότητα χερσαίων πληγμάτων εναντίον της Βενεζουέλας και έχει δηλώσει πως οι μέρες του βενεζουελανού προέδρου Νικολάς Μαδούρο είναι «μετρημένες».

Η κυβέρνηση του Καράκας δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του AP να σχολιάσει τις αναφορές.

