Συναγερμός στη Βενεζουέλα: Εικόνες από τις εκρήξεις στο Καράκας - Real.gr

Κρότοι εκρήξεων συνέχιζαν να ακούγονται γύρω στις 08:15 ώρα Ελλάδας.

Ισχυρές εκρήξεις και θόρυβοι που μοιάζουν με υπερπτήσεις αεροπλάνων ακούσθηκαν σήμερα γύρω στις 02:00 (τοπική ώρα, 08:00 ώρα Ελλάδας) στο Καράκας, διαπίστωσε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, ενώ αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Ρόιτερς ότι στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας ακούγονται ισχυροί κρότοι και έχει διακοπεί η ηλεκτροδότηση σε νότια περιοχή της κοντά σε μια μεγάλη στρατιωτική βάση, ενώ είναι ορατή μια στήλη καπνού.

Full-scale military operations appear to be underway against Venezuela, with dozens of helicopters with the U.S. Army spotted over the capital of Caracas. pic.twitter.com/kIqfbGjOK4 — OSINTdefender (@sentdefender) January 3, 2026

Explosions, smoke rising after suspected U.S. airstrikes in Venezuela’s capital. No word yet from the U.S. government pic.twitter.com/Q900vyucKN — BNO News Live (@BNODesk) January 3, 2026

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ είναι ενήμεροι για τις πληροφορίες περί εκρήξεων και υπερπτήσεων αεροσκαφών νωρίς σήμερα το πρωί στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας Καράκας, έγραψε στο X η δημοσιογράφος του CBS Τζένιφερ Τζέικομπς.

Ο Λευκός Οίκος και το Πεντάγωνο δεν απάντησαν αμέσως σε αιτήματα του Ρόιτερς να σχολιάσουν.

🚨🇻🇪 AIR RAID SIRENS SOUND ACROSS VENEZUELAN CAPITAL Air raid sirens are audible over Caracas following earlier explosions and rising smoke plumes. The alerts come amid speculation of possible airstrikes, with no official explanation yet provided. Source: @sentdefender https://t.co/B7GCi9Qkyf pic.twitter.com/xXbCI95cfT — Mario Nawfal (@MarioNawfal) January 3, 2026

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έχει αναπτύξει ένα στολίσκο πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, έχει αναφέρει την πιθανότητα χερσαίων πληγμάτων εναντίον της Βενεζουέλας και έχει δηλώσει πως οι μέρες του βενεζουελανού προέδρου Νικολάς Μαδούρο είναι «μετρημένες».

Η κυβέρνηση του Καράκας δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε αίτημα του AP να σχολιάσει τις αναφορές.