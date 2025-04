Συναγερμός στη Βοστώνη: Φορτηγό έπεσε πάνω σε πεζούς - Αναφορές για τραυματίες - Real.gr

Πανικός επικράτησε σε κεντρικό δρόμο της Βοστώνης όταν ένα ενοικιαζόμενο φορτηγό έπεσε σε διερχόμενους πεζούς.

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, τουλάχιστον έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν μετά την πρόσκρουση φορτηγού με ράμπες το απόγευμα της Τρίτης στη Βοστώνη.



Όπως αναφέρει το Fox News, το όχημα – ένα κίτρινου χρώματος ενοικιαζόμενο φορτηγό τη εταιρείας Penske – χτύπησε πολλούς στύλους και αναποδογύρισε στο πλάι, πριν σφηνωθεί μεταξύ ενός στύλου και ενός κτιρίου, δήλωσαν οι Αρχές.

Companies responded to Kneeland & HarrisonAve for a truck that struck multiple poles and was wedged between a pole and the building . Firefighters used extrication tools to removed the trapped driver from the cab of truck . pic.twitter.com/VgqMPBkFrI

— Boston Fire Dept. (@BostonFire) April 1, 2025