Συναγερμός στη Βρετανία: Οδηγός παρέσυρε πεζούς στο Λέστερ - Τέσσερις τραυματίες - Real.gr

Οδηγός συνελήφθη και κατηγορείται για πρόκληση βλάβης από πρόθεση και επικίνδυνη οδήγηση.

Συναγερμός σήμανε το Σάββατο στο Λέστερ της Βρετανίας, όταν ένας άνδρας παρέσυρε με το αυτοκίνητό του τέσσερις πεζούς, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν και να μεταφερθούν στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με το SkyNews, το περιστατικό σημειώθηκε έπειτα από έντονο διαπληκτισμό που είχε προηγηθεί στην ίδια περιοχή.

Από τους τέσσερις τραυματίες, οι τρεις νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ ένας ακόμη φέρει ελαφρύτερα τραύματα. Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι τόσο ο φερόμενος δράστης όσο και τα θύματα είχαν παρευρεθεί λίγο νωρίτερα σε ιδιωτική εκδήλωση κοντά στο σημείο του συμβάντος.

Ο 31χρονος συνελήφθη από τις Αρχές ως ύποπτος για πρόκληση σοβαρής σωματικής βλάβης από πρόθεση, καθώς και για πρόκληση σοβαρού τραυματισμού μέσω επικίνδυνης οδήγησης. Ο συλληφθείς παραμένει υπό κράτηση και ανακρίνεται από τους αστυνομικούς, ενώ η έρευνα για τα ακριβή αίτια του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι βρετανικές Αρχές καλούν όποιον ήταν παρών στο περιστατικό ή διαθέτει σχετικό υλικό, να το προσκομίσει για να συμβάλει στις έρευνες.

🚨A 31-year-old man has been arrested after a car struck four pedestrians on De Montfort Street, Leicester, early Saturday morning.

The incident occurred shortly after 12:30 am, following reports of a fight at the same location.

Two men and two women were injured; three are… pic.twitter.com/dkcyqtYvXJ

